Электронная Украина: отечественные технологии лучшие

Украинская INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG) – мировой лидер в области разработки и внедрения ID-документов и IT-систем, которая обеспечивает обслуживание и сервисы на базе собственных технологических продуктов и интеграционных систем.

На разных этапах развития компании ее партнерами были правительства и госорганы Украины и зарубежных стран.

А список реализованных проектов включает в себя сверхсложные задачи, такие как разработка и внедрение паспортов для высшего руководства Interpol, паспортов ювелирных изделий De Beers, создание системы демографического реестра для одной из страны Восточной Африки.



IIG создает сложный технологический базис, который становится электронной платформой для сколь угодно огромного количества государственных сервисов или приложений. Их профиль - адаптация услуг под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий.

Производственные мощности IIG

Индустриально-инвестиционная группа уникальна тем, что в замкнутом цикле без привлечения иностранных компаний создает технологический базис электронного государства.

После того, как появляется технологическая возможность, открываются новые горизонты для финансового сектора, государственных органов, растут красивые сервисы в виде Mobile-ID, Bank-ID и т.д.

Производственные мощности IIG – единственные в Украине, которые изначально построены с учетом специфики и требованиям к безопасности создания защищенных документов: начиная от пуленепробиваемых стекол на заводе и заканчивая пожаростойкими стенами в комнатах хранения продукции.

Но самое главное - здесь сосредоточен беспрецедентный и один из лучших в мире интеллектуальный инженерный ресурс, носители которого и создавали эту индустрию в Украине.

Компания уделяет максимальное внимание защите данных в реализуемых ею проектах, путем создания комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в соответствии с требованиями действующего законодательства.



На сегодня IIG разработала и реализует все известные методы защиты документов, включая сложнейшие из них: демилитаризированная голограмма, поликарбонатная страница, перфорация изображения владельца.

Производственный цех IIG

Контрактерами IIG, учитывая уровень экспертизы, являются правительственные и государственные органы власти, которые заинтересованы в решениях по идентификации документов, системах для персонализации идентификационных документов, а также в создании электронного правительства и интегрированных системах регистрации населения.

Важно, что IIG сертифицирована на соответствие стандарту информационной безопасности VISA и MasterCard. Данная сертификация – это комплекс уникальных знаний, приложений, процедур, которые сопровождают выпуск платежной карты.

Согласно правилам международных платежных систем, сертификационный аудит предприятие проходит ежегодно. Проводят его – международные компании, которые обладают соответствующим сертификатом на этот вид деятельности.



Более 80% карт эмитируются банками Украины на производственных линиях для персонализации, которые поставила компания IIG.

Разработка украинского загранпаспорта

По признанию ICAO, образец нового украинского загранпаспорта, разработанного специалистами компания IIG, вошел в пятерку лучших мировых образцов. К слову, если большинство банкнот мира имеют, в среднем, всего 15-17 степеней защиты, то украинский паспорт от IIG – 25.

Следует сказать, что за долго до того, как Украина начала производить электронные документы, IIG уже с 2008 года выпускала электронные идентификационные и паспортные документы организации INTERPOL.



Еще в 2004 году Европейская комиссия подтвердила высокое качество украинских удостоверений водителя в виде пластиковой карточки, которые производила IIG.

По ее заключению, документ отвечает всем стандартам, которые выдвигаются к пластиковым удостоверениям в Евросоюзе, а образец электронного водительского удостоверения, изготовленный IIG в 2009 году был первым в Европе, сертифицированным по ISO 18013.

Как ни странно, но на сегодняшний день не многие страны имеют собственные производства высоко защищенных документов. Приятно, что Украина, благодаря разработкам IIG, имеет свой hi-tech в сфере индустрии изготовления документов и является одной из ведущих стран мира в этом направлении.



Также важно понимать, что на данный момент аналогов IIG в мире не существует. Каждое предприятие группы входит в тройку, максимум пятерку, лучших предприятий мира подобной специализации.

А научно-технический потенциал настолько мощен и велик, что IIG может выполнить любую программу для любого государства.

У IIG нет конкурентов в Украине

IIG представляет собой замкнутый цикл по изготовлению высокозащищенных идентификационных документов самого современного уровня без привлечения иностранных компаний. Все это объединено с современными биометрическими технологиями идентификации и верификации граждан.

Это обеспечивает безболезненный переход в новую электронную плоскость, когда вся деятельность перенесена в информационно-коммуникационные технологии.

Таким образом, уникальность состоит не в технологиях, а в наборе технологий, ноу-хау и патентах, которые по всей цепочке обеспечивают беспрецедентно высокий уровень конечного продукта.

Дальнейший прорыв в "лигу сильнейших" среди мировых компаний – это вопрос конкуренции. Сегодня компания представляет уникальнейшую группу в мире.

Сейчас компания обеспечивает практически все – от сырья до конечного продукта. Примечательно, что IIG владеет 398 объектами интеллектуальной собственности.

ТОП-3 знаковых проекта IIG

Электронный паспорт INTERPOL

Заказчик: Генеральная Ассамблея Международной организации уголовной полиции (INTERPOL)



Детали проекта: IIG является архитектором глобального проекта по выпуску электронных идентификационных и паспортных документов организации INTERPOL и производителем первого поколения e-ID карт и E-Pass INTERPOL.

Это комплексное решение, которое покрывает все этапы выпуска документа: от санкционированного получения, хранения, проверки целостности мультибиометричных персональных данных и до графической и электронной персонализации высокозащищенного электронного проездного документа.

В электронных документах INTERPOL использованы голографические, микрографические и оптические защитные элементы, водяные знаки и современный микрочип.

С этим документом офицер мог пересекать границы 150 стран и подниматься на борт самолета с оружием.

Паспорта ювелирных изделий De Beers

Заказчик: Крупнейшая в мире компания по добыче алмазов De Beers



Детали проекта: IIG разработала и внедрила комплексную системную архитектуру проекта по выпуску и одновременной доставке в более чем 50 стран паспортов De Beers – документа, который обеспечивает защиту от подделок бриллиантов, ювелирных изделий и их мгновенную идентификацию.



Паспорт защищен 29 защитными элементами, включая селективно деметаллизированную голограмму сверхвысокого разрешения. Также IIG обеспечила защищенный доступ к информационным ресурсам De Beers во всех точках продажи.

Автоматизированная система регистрации населения Кении (Демографический реестр)

Заказчик: Государственное министерство по вопросам иммиграции и регистрации физических лиц Кении

Детали проекта: IIG выиграла тендер на поставку, инсталляцию и введение в эксплуатацию Интегрированной Системы Регистрации Населения (IPRS) в Кении.

В систему, которая является демографическим реестром Кении уже заложены данные 22 млн. человек, включая отпечатки пальцев и фото.

Реестр был интегрирован с базами данных других госорганов, в том числе системой пограничного контроля.

Благодаря Реестру граждане были обеспечены качественными современными услугами, а государство со своей стороны получило информацию о структуре населения, возможность вести корректный учет льготников, уточнить реестр избирателей, а также наладить эффективную борьбу с преступностью, исключая возможность использования чужих персональных данных.

В первый же месяц работы Реестра было выявлено более 1000 случаев дублирования документов у разных лиц.