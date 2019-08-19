Електронна Україна: вітчизняні технології кращі

Українська INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG) - світовий лідер в області розробки і впровадження ID-документів та IT-систем, яка забезпечує обслуговування і сервіси на базі власних технологічних продуктів та інтеграційних систем.

На різних етапах розвитку компанії її партнерами були уряди і держоргани України і зарубіжних країн.

А список реалізованих проектів включає в себе надскладні завдання, такі, як розробка і впровадження паспортів для вищого керівництва Interpol, паспортів ювелірних виробів De Beers, створення системи демографічного реєстру для однієї із країн Східної Африки.

IIG створює складний технологічний базис, який стає електронною платформою для будь-якої кількості державних сервісів або додатків. Їх профіль - адаптація послуг під конкретного покупця, з урахуванням його вимог і побажань.

Виробничі потужності IIG

Індустріально-інвестиційна група унікальна тим, що в замкнутому циклі, без залучення іноземних компаній, створює технологічний базис електронної держави.

Після того, як з'являється технологічна можливість, відкриваються нові горизонти для фінансового сектора, державних органів, зростають гарні послуг у вигляді Mobile-ID, Bank-ID і т.д.

Виробничі потужності IIG - єдині в Україні, які побудовані з урахуванням специфіки та вимогам до безпеки створення захищених документів: починаючи від куленепробивного скла на заводі і закінчуючи пожежостійкими стінами в кімнатах зберігання продукції.

Виробничий цех IIG

Але найголовніше, що тут зосереджений безпрецедентний та один з кращих у світі інтелектуальний інженерний ресурс, носії якого і створювали цю індустрію в Україні.

Компанія приділяє максимальну увагу захисту даних в реалізованих нею проектах, шляхом створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) відповідно до вимог чинного законодавства.

На сьогодні IIG розробила і реалізує всі відомі методи захисту документів, включаючи найскладніші з них: деметалізована голограма, полікарбонатна сторінка, перфорація зображення власника.

Контрагентами IIG, враховуючи рівень експертизи компанії, є урядові та державні органи влади, які зацікавлені в рішеннях з ідентифікації документів, системах для персоналізації ідентифікаційних документів, а також у створенні електронного уряду та інтегрованих системах реєстрації населення.

Важливо, що IIG сертифікована на відповідність стандарту інформаційної безпеки VISA і MasterCard. Ця сертифікація - це комплекс унікальних знань, додатків, процедур, які супроводжують випуск платіжної картки.

Згідно з правилами міжнародних платіжних систем, сертифікаційний аудит підприємство проходить щорічно. Проводять його міжнародні компанії, які володіють відповідним сертифікатом на цей вид діяльності.

Більше 80% карт емітуються банками України на виробничих лініях для персоналізації, які поставила компанія IIG.

Розробка українського закордонного паспорта

За визнанням ICAO, зразок нового українського закордонного паспорта, розробленого фахівцями компанія IIG, увійшов до п'ятірки кращих світових зразків. До речі, якщо більшість банкнот світу мають, в середньому, лише 15-17 ступенів захисту, то український паспорт від IIG - 25.

Слід сказати, що за довго до того, як Україна почала виробляти електронні документи, IIG вже з 2008 року випускала електронні ідентифікаційні і паспортні документи організації INTERPOL.

Ще в 2004 році Європейська комісія підтвердила високу якість українських посвідчень водія, у вигляді пластикової картки, які виробляла IIG.

За її висновком, документ відповідає всім стандартам, які висуваються до пластикових посвідчень в Євросоюзі, а зразок електронного посвідчення водія, виготовлений IIG в 2009 році був першим в Європі, сертифікованим по ISO 18013.

Як не дивно, але на сьогоднішній день не всі країни мають власне виробництва високо захищених документів. Приємно, що Україна, завдяки розробкам IIG, має свій hi-tech в сфері індустрії виготовлення документів і є однією з провідних країн світу в цьому напрямку.

Також важливо розуміти, що на даний момент аналогів IIG в світі не існує. Кожне підприємство групи входить в трійку, максимум п'ятірку, кращих підприємств світу подібної спеціалізації.

А науково-технічний потенціал настільки великий, що IIG може виконати будь-яку програму для будь-якої держави.

У IIG немає конкурентів в Україні

IIG являє собою замкнутий цикл з виготовлення ідентифікаційних документів найсучаснішого рівня без залучення іноземних компаній. Все це об'єднано з сучасними біометричними технологіями ідентифікації і верифікації громадян.

Це забезпечує безболісний перехід в нову електронну площину, коли вся діяльність перенесена в інформаційно-комунікаційні технології.

Таким чином, унікальність полягає не в технологіях, а в наборі технологій, ноу-хау і патенти, які по всьому ланцюжку забезпечують безпрецедентно високий рівень кінцевого продукту.

Подальший прорив в "лігу найсильніших" серед світових компаній - це питання конкуренції. Сьогодні IIG представляє унікальну групу.

Компанія забезпечує практично все - від сировини до кінцевого продукту. Показово, що IIG володіє 398 об'єктами інтелектуальної власності.

ТОП-3 знакових проектів IIG

Електронний паспорт INTERPOL

Замовник: Генеральна Асамблея Міжнародної організації кримінальної поліції (INTERPOL)

Деталі проекту: IIG є архітектором глобального проекту з випуску електронних ідентифікаційних та паспортних документів організації INTERPOL, виробником першого покоління e-ID карт і E-Pass INTERPOL.

Це комплексне рішення, яке покриває всі етапи випуску документа: від санкціонованого отримання, зберігання, перевірки цілісності мультібіометрічних персональних даних до графічної та електронної персоналізації високозахищеного електронного проїзного документа.

В електронних документах INTERPOL використані голографічні, мікрографічні і оптичні захисні елементи, водяні знаки і сучасний мікрочип.

З цим документом офіцер міг перетинати кордони 150 країн і підніматися на борт літака зі зброєю.

Паспорти ювелірних виробів De Beers

Замовник: Найбільша в світі компанія з видобутку алмазів De Beers

Деталі проекту: IIG розробила і впровадила комплексну системну архітектуру проекту з випуску та одночасної доставки в більш ніж 50 країн паспортів De Beers - документа, який забезпечує захист від підробок діамантів, ювелірних виробів та їх миттєву ідентифікацію.

Паспорт захищений 29 захисними елементами, включаючи селективно деметалізовану голограму надвисокої роздільної здатності. Також IIG забезпечила захищений доступ до інформаційних ресурсів De Beers в усіх точках продажу.

Автоматизована система реєстрації населення Кенії (Демографічній реєстр)

Замовник: Державне міністерство з питань імміграції та реєстрації фізичних осіб Кенії

Деталі проекту: IIG виграла тендер на поставку, інсталяцію та введення в експлуатацію Інтегрованої Системи реєстрації Населення (IPRS) в Кенії.

В систему, яка є демографічнім Реєстром Кенії, вже закладені дані 22 млн. людей, включаючи відбитки пальців та фото.

Реєстр був інтегрований з базами даних інших державних органів, зокрема системою прикордонного контролю.

Завдяки Реєстру громадяни були забезпечені якісними сучасними послугами, а держава, зі свого боку, отримала інформацію про структуру населення, можлівість вести коректний облік пільговиків, перевірити реєстр віборців, а такоже налагодити ефективну боротьбу зі злочінністю, виключивши можлівість використання чужих персональних даних.

У перший же місяць роботи Реєстру було виявлено понад 1000 віпадків дублювання документів різніх осіб.