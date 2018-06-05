Сохранить и приумножить: как инвестировать в технологии в Украине

Венчурный капитал — это финансовый капитал, предоставляемый компаниям на ранней стадии развития. Обычно такие компании являются высокорисковыми и высокотехнологичными. Они имеют сильный и долгосрочный потенциал роста.

Венчурные инвестиции — важный источник финансирования для стартапов, у которых нет доступа к рынкам капитала. Взамен инвестор получает долю собственности в компании. Венчурные инвесторы получают прибыль в результате выхода компании на IPO или ее продажи стратегическому или финансовому инвестору — M&A — по цене, которая превышает размер их инвестиции.

Знакомство с венчуром

Венчурное инвестирование работает по принципу диверсификации рисков.

Фонд вкладывает относительно небольшие суммы, скажем, в 20 стартапов на протяжении пяти-семи лет. На десять стартапов обычно приходятся три-четыре, которые прогорают, три-четыре возвращают инвестиции или выходят в небольшой плюс, а один-два "выстреливают" и приносят достаточную прибыль, чтобы покрыть все прочие убытки и оставить инвесторов в выигрыше.

Поиск качественных проектов — нелегкая задача. Чтобы инвестиции были эффективными, каждый проект должен иметь потенциал получения дохода от инвестиций, который в десять раз превышает объем вложений, или стать "единорогом" — компанией стоимостью миллиард долларов и выше.

Для венчурного инвестирования нужна инфраструктура: компания, юристы. Нужны экспертиза и миллионы долларов, которыми инвестор может оперировать. Поэтому многие потенциальные инвесторы не рассматривают этот сценарий. Однако есть более простые способы инвестировать в технологический бизнес.

Венчур в Украине

Большинство фондов в стране работает со стартапами seed-раунда и раннего series A. Цель seed-раунда — создание работающего прототипа и запуск минимального жизнеспособного продукта — MVP, первоначальные продажи.

Средний размер раунда — 1–2,5 млн долл, инвесторы — ангелы, акселераторы и венчурные фонды, инвестирующие на ранних стадиях.

Цель series A — достижение product/market fit, значительный рост продаж. Средний размер раунда — 13 млн долл, инвесторы — супер-ангелы и венчурные фонды. Фондов, поддерживающих проекты на более поздних стадиях, почти нет.

Капитала на рынке по сравнению с Западной Европой и США мало. В каждом следующем раунде инвестирования чек увеличивается, иногда на порядок.

При этом качественных проектов не так много, чтобы существовали фонды поздних стадий, сфокусированные только на Украине. Это две причины, объясняющее, почему украинские фонды не доходят даже до series B.

Единственный способ изменить ситуацию — развивать экосистему венчурного и ангельского инвестирования. Необходимо привлекать в сферу больше людей, давать им возможность зарабатывать и впоследствии вкладывать больше.

Где ищут инвестиции украинские стартапы

Инфраструктура украинского венчура сконцентрирована вокруг акселераторов, ангельских инвесторов и фондов ранней стадии. Чтобы получить больше средств, фирме нужно выходить на прибыльность либо искать капитал на других рынках.

Это естественно: если команда намерена развиваться глобально, привлекать инвестиции логично на том рынке, на котором компания планирует зарабатывать.

Многие украинские стартапы привлекли значительную часть средств за границей. Один из примеров — проект People.ai. Они уже на этапе seed начали привлекать инвестиции в Долине: обратились в Y Combinator, пообщались с инвесторами.

В 2016 году они получили 450 тыс долл, через год — 7 млн долл, затем подняли еще один раунд — сумма не разглашается. Похожий путь прошли Petcube и SIXA.

Это актуально для всех рынков, не развитых с точки зрения венчура. В Чехии или Польше похожая ситуация. По такому же сценарию развивался, например, польский стартап Estimote: команда начала привлекать деньги глобально.

То есть для эффективной работы фонду нужно смотреть не только на украинские стартапы, которые ищут деньги "дома", но и мониторить глобальный рынок.

Венчур в мире

Мировой рынок венчурных инвестиций развит намного лучше, чем украинский.

В Западной Европе и США средств так много, что фонды конкурируют за хорошие стартапы. Компании, которые делают качественные продукты и правильно строят фандрейзинг, привлекают деньги очень быстро: от первого контакта с инвестором до получения инвестиционного предложения проходит до трех недель.

Украинским инвесторам, особенно начинающим, сложно бороться за проекты из других стран. Например, есть перспективная немецкая компания, которая хочет поднять seed-раунд. Ей нет смысла приходить в украинский фонд, потому что в Германии достаточно фондов, которые могут инвестировать в проект.

Чтобы успешно инвестировать, будучи в Украине, нужно либо смотреть на украинские стартапы, либо работать с фондом, у которого уже сформирован большой портфель, например, немецких или американских компаний.

В таком случае у специалистов фонда есть достаточный опыт, который можно перенести на другие компании из этой страны. Тем, кто такого опыта не имеет, сложно выходить за пределы своего государства.

Как стать инвестором

Есть несколько способов стать инвестором.

Первый — искать проекты в своей индустрии. Скажем, владелец сети ресторанов пользуется программными продуктами для оптимизации процесса заказа в зале. Он может найти компании, которые делают более качественные решения. Минус в том, что таких проектов мало и развивать их придется локально.

Второй — стать активным ангельским инвестором в Украине. Плюс в том, что как только станет известно о желании инвестировать, проекты придут сами. Минус — этих проектов будет очень много. Понадобится время, чтобы фильтровать поток.

Не известно, получится ли это сделать эффективно. На формирование репутации и получение доступа к качественным проектам уйдет много времени. Даже если найдется хороший проект, без инфраструктуры инвестировать будет сложно.

Третий — инвестировать через глобальные платформы: Founders Club, AngelList. Здесь тоже есть вопросы: это юридически сложно делать из Украины, за это нужно платить и там большой пул проектов. Фильтрация есть, но придется обработать много информации. Лучшие проекты в этот пул обычно не попадают.

Еще один способ — инвестировать вместе с фондом, но это дорого: инвестиции в фонд обычно начинаются от 1 млн долл. Для диверсификации рисков лучше вложить такую же сумму в более безопасные традиционные инструменты.

В итоге получится объем средств от 3 млн долл. Даже если такой капитал имеется, остается вопрос, с каким венчурным фондом инвестировать.

Инвестиции через клубы

Во второй половине 2000-х годов появился новый способ инвестирования — через инвестиционные клубы. Такие проекты существуют в Германии, Италии, США. Правда, в Штатах они более приватные. В Украине пока есть единственный такой клуб — iClub, основанный специалистами фонда TA Ventures.

"Преимущества клубов — свой пул проверенных проектов и небольшие чеки, команда экспертов и наличие собственной юридической структуры. У нас объем вложений начинается с 25 тыс долл, иногда делаем чеки меньше — от 10 тыс долл. По сравнению с 3 млн долл это доступный объем", — объясняет управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко.

По ее словам, в клубе соблюдается принцип прозрачности, а инвесторы делят риски с TA Ventures. "Мы предлагаем им инвестировать только в те проекты, в которые вкладываем сами. Мы объясняем, как получили доступ к проекту, как работает компания, почему мы лично в нее вкладываем", — добавляет Тигипко.

Количество таких клубов будет расти во всем мире. Во-первых, венчурная индустрия развивается, увеличивается количество технологических компаний, в которые можно вложиться, растут объемы средств. Во-вторых, в мире наблюдается повышенный интерес к частному инвестированию.

Во что вкладывать

Чтобы понять, в какие проекты вкладывать, нужно разобраться в логике развития онлайн-решений. Самые сложные и конкурентные сферы — те, которые давно появились. Эти продукты решают задачи, часто встающие перед пользователем.

"Люди что-то ищут — и мы видим развитые поисковики. Люди общаются — есть отличные мессенджеры. Люди покупают онлайн авиабилеты — есть агрегаторы в тревел-сфере", — объяснил CEO клуба частных инвесторов iClub Михаил Котов.

По его словам, дальше будут развиваться более сложные решения: продукты для carsharing, сферы autotech и mobility, проекты на базе искусственного интеллекта

"Появляется достаточное аппаратное обеспечение для расширения возможности AI, и это становится перспективным с точки зрения бизнеса", — полагает Котов.

Эксперт советует смотреть и на отрасль, и на бизнес-модель. Есть стартапы, предлагающие путешествия по подписке. В высокотехнологичную индустрию принесли нестандартную бизнес-модель и получили хорошие прогнозы.

Можно взять "древнюю" модель маркетплейса, как Amazon или eBay, и использовать ее в неожиданной отрасли. В США есть проекты, которые на базе этой модели создают решения для поиска сотрудников ресторанов и отелей.

Назвать самую перспективную индустрию, технологию или бизнес-модель невозможно. Хороший фонд открыт к разным сегментам. Он фокусируется на том, что у него получается, и ищет наиболее качественные сделки.

Комментарий специалиста

Богдан Козаченко, Founder and CEO Pufetto

— В Украине отсутствует "средний" сегмент инвесторов. Можно легко собрать 500 тыс долл, есть опции на чек от 5 млн долл. Для привлечения 1,5-2 млн долл необходимо организовывать пул инвесторов, что потребует много времени.

Альтернативой может стать привлечение средств на целевых рынках за границей. Для нас таковым является Германия. Для этого, как правило, требуется некий позитивный тренд, добиться которого без инвестиций очень сложно.

Наш бизнес специфичен. Фондов с такой экспертизой мало, поэтому изначально в Германии мы концентрировались на привлечении средств от ангелов, которые сами строили e-commerce-компании. Их обратная связь по стратегическим вопросам очень ценная, также они могут организовывать много знакомств.

TA Ventures оказали огромную помощь. Они сотрудничают со многими фондами и предпринимателями из Берлина, через них организовывались первые встречи. Также нам помогали другие наши украинские инвесторы ранней стадии.

Еще до старта нам удалось привлечь средства от двух немецких ангельских инвесторов и на эти средства показать рабочую модель. В Украине мы работаем дольше и более половины выручки — здесь. Институциональные немецкие инвесторы игнорируют ее, что выливается в более низкую оценку компании.

Поэтому сейчас средства на расширение бизнеса в Германии, Австрии и Швейцарии мы решили привлекать в Украине. Рады, что удалось привлечь средства от U.Ventures. Наш давний инвестор TA Ventures продолжает финансово нас поддерживать, что очень нехарактерно для Украины.