РФ и Китай договорились проинвестировать совместные проекты на 1,3 миллиарда долларов

Представители РФ и Китая договорились о выделении 1,3 млрд долларов в новые проекты.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Минэкономразвития РФ.

О выделении 1,3 млрд долларов договорились на заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Отмечается, что все инвестиционные проекты были предложены Россией.

Заместитель председателя Госкомитета КНР по развитию и реформе Линь Няньсю заявил, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество имеет тенденции к росту, "несмотря на негативное влияние пандемии и сложную международную обстановку".

"Согласно китайской статистике, за первые восемь месяцев 2022 года инвестиции Китая в Россию составили $450 млн, увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил представитель Китая.

На заседании межправительственной комиссии подписали меморандум о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.

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"Работа, в частности, будет проведена в сферах новой энергетики, высокотехнологичных отраслей экономики и в области инфраструктурного развития. По словам заместителя министра экономразвития РФ Владимира Ильичева, Россия и Китай за последние годы приумножили количество совместных проектов и планируют обеспечивать их дальнейший рост", - говорится в сообщении.

Напомним:

Вследствие наложенных Евросоюзом санкций против РФ летом торговля агрессора с блоком сократилась на 43%, зато первую позицию среди торговых партнеров РФ получил Китай.

Экономическая правда