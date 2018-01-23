Антон Припиченко: о государственных и коммерческих закупках, интеграции сервисов и новинках в сфере IT

Реформа публичных закупок в Украине стартовала в 2015 году. За этот период к системе ProZorro присоединилось 30-35 тыс. государственных организаторов, а объемы закупок превысили 1 трлн грн. К ProZorro приковано внимание журналистов, общественных деятелей, политиков и международных экспертов.

Кроме государственного рынка онлай-закупок, в Украине активно развивается и коммерческий. Так, по оценкам экспертов онлайн-площадки SmartTender.biz, денежный оборот на коммерческом рынке составляет около 200 млрд грн в год.

Мы пообщались с Антоном Припиченко, руководителем SmartTender.biz — официальной тендерной площадки системы электронных публичных закупок ProZorro и крупнейшей онлайн-площадки электронных коммерческих торгов в Украине. На площадке торгуют более 90 тыс. компаний, а оборот денежных средств, которые проходят через SmartTender.biz, измеряется миллиардами гривен ежегодно.

Антон рассказал, как работает рынок коммерческих и государственных закупок, как внедряются ИТ-технологии в бюджетном секторе и почему украинские ИТ-специалисты — самые конкурентные в мире.



SmartTender.biz одним из первых поддержал создание ProZorro. Скажите, какова роль Вашей площадки в развитии сферы государственных закупок?

Вместе с четырьмя другими электронными торговыми площадками мы стояли у истоков системы ProZorro. Онлайн-закупки на коммерческом рынке мы внедряем с 2011 года. Наработанный опыт и наличие современного IT-решения позволили нашей команде присоединиться к реформе публичных закупок страны.

Сегодня мы продолжаем помогать госсектору развитием существующей IT-площадки. В прошлом году, например, наша площадка первой запустила ЭСКО-процедуры (ЭСКО – энергосервисная компания. Прим.авт.) — закупочные процедуры, позволяющие провести утепление дома за счет средств инвестора. Но что не менее важно, мы постоянно помогаем государственным предприятиям совершенствовать систему госзакупок под их специфические потребности.

Расскажите подробнее о поддержке государственных предприятий. Какие решения вы вводите и насколько они действенны?

SmartTender.biz работает со многими государственными предприятиями-гигантами Украины: ПАО "Укртрансгаз", ГП "НЭК" Укрэнерго ", ПАО" Укрзалізниця ", ГП НАЭК "Энергоатом". Каждое из этих предприятий имеет разветвленную систему дочерних предприятий.

Управление процессом закупок для каждого из таких концернов — важный элемент их эффективной работы. Закупки — не просто тендеры: это и управление запасами, и централизованное планирование финансовых потоков, и сама процедура проведения тендера и тому подобное.

Когда работа государственных организаторов с ProZorro только началась, мы внедрили стандартный функционал системы, а дальше — двигались к автоматизации всех процессов закупок на этих предприятиях.

Для ГП НАЭК "Энергоатом", например, мы разработали алгоритм, который анализирует планы закупок всех атомных станций, не позволяя человеку совершить ошибку. Когда работник пытается создать закупку с неправильным типом процедуры, система предупреждает его об ошибке и подсказывает, как ее исправить.

Для ПАО "Укртрансгаз" и ГП "НЭК" Укрэнерго" мы упростили импорт плана закупок. Теперь любой крупный холдинг может импортировать 4000 строк плана закупок. Для вашего понимания: раньше работники сидели по ночам, делая это вручную. Сегодня же это действие можно выполнить, нажав пару кнопок.

Как быстро у госпредприятий получалось адаптироваться к ProZorro? И как бюджетные учреждения реагируют на инновационные решения?

Первый год организаторы и участники тендеров учились работать в системе ProZorro. Признаюсь, этот год был непростым. Тогда эксперты всех площадок-участников совместно с сотрудниками ГП "Прозорро" провели сотни обучений, десятки выездов в регионы.

Стоит заметить, что крупным предприятиям было немного проще освоить систему, ведь еще до внедрения ProZorro они уже понемногу автоматизировали процессы.

А вот небольшие предприятия, — сельские советы, например, — имеют с этим больше трудностей. Там, в основном, закупками занимается бухгалтер, который имеет и другие текущие задачи. Соответственно, адаптация у них проходила дольше.

И только в начале 2017 мы поняли, что подавляющее большинство пользователей достаточно хорошо разбираются в системе. Сейчас происходят лишь "точечные" изменения, к которым приспособиться значительно легче, чем к комплексной трансформации процедуры закупок.

А какие изменения ожидают участников государственных закупок в 2018 году? И какие запросы от пользователей системы поступают сейчас?

Этот вопрос лучше задать руководству ГП "Прозорро". Наша площадка планирует увеличить долю задач, управляемых искусственным интеллектом в отдельные сектора работы системы ProZorro. Я не буду раскрывать все карты, но, ожидаю, что в 2018 году благодаря нашим инновациям рынок онлайн-торгов ожидают качественные изменения.

Что касается потребностей участников, то, если в 2016 году предприятия только тестировали систему ProZorro, то уже в 2017-м наши клиенты начали интересоваться интеграционными решениями. Есть запросы на интеграцию онлайн-закупок с бухгалтерией предприятия, например.

Предприятия — особенно государственные заказчики — заинтересованы в том, чтобы управление закупками было комплексным. Поэтому 2018 год мы посвятим также и интеграционным решением. Сразу скажу, что гораздо проще работать с родственными системами, прописанными на "одном языке".

Скажем, нам легче интегрироваться с MASTER:Бухгалтерией — программным продуктом для ведения учета, разработанным специалистами IT-Enterprise, чем с другим продуктом. Однако ничего невозможного нет, и мы имели опыт интеграции разных систем в одно целое.

Поговорим о коммерческих закупках: как онлайн-закупки помогают современному бизнесу развиваться? Какова ситуация на рынке коммерческих тендеров в целом?

Электронные площадки меняют рынок купли-продажи в Украине. Это самый главный тезис в развитии коммерческого рынка. Если раньше предпринимателю нужно было думать о рынках сбыта товаров и услуг, постоянно искать новых клиентов, то сегодня ему достаточно зайти на нашу площадку, и он будет иметь доступ ко всему рынку сразу. Не тратить лишнее время: все происходит очень быстро.

Мы автоматизируем денежный оборот на рынке, что увеличивает объемы заказов, количество товаров. Таким образом развивается производство, а с ним — растет и ВВП, создаются рабочие места.

Прирост коммерческого рынка в денежном эквиваленте — примерно 15% в год. Например, за 2016 год оборот средств только на нашей площадке составил примерно 170 млрд грн. Данные по 2017 еще формируются, но сумма точно не меньше.

Общее количество объявленных коммерческих тендеров с начала 2017 — 95 490 на нашей площадке. Среднее количество участников коммерческого тендера — 4. В то же время среднее количество участников в ProZorro, по данным модуля аналитики bi.prozorro, — 2,35.

Это — показательные цифры, которые свидетельствуют о том, что SmartTender.biz аккумулирует в себе мощное решение для повышения эффективности коммерческих закупок.

А ожидают ли в новом году систему коммерческих закупок какие-то изменения?

Да, конечно. В 2017 году мы уделили максимальное внимание автоматизации всего процесса закупки. Ведь заказчику нужно не просто выбрать поставщика, но и получить заявку по производству, чтобы ее передать закупщику, который в свою очередь должен прояснить план закупок.

После этого происходит выбор поставщика, а дальше — заключается договор, получаем заказ на заявку и т. д. Именно такие процессы мы и автоматизируем. С таким функционалом уже работает несколько крупных предприятий Украины — например, ПАО "Киевхлеб". В цехах подают заявки в электронном виде, на планшете или с телефона — это реально очень удобно.

В 2018 году мы будем совершенствовать этот продукт и внедрять его на других предприятиях.

Вы упоминали об автоматизации крупных предприятий, но как ваша площадка помогает развиваться малому и среднему бизнесу?

Малый и средний бизнес получает доступ к огромному рынку сбыта абсолютно бесплатно. Например, условный ФОП Петренко продает лампочки. На нашей площадке он может найти для себя около 30 клиентов только из своего города. Так мы и помогаем развиваться малому и среднему бизнесу.

Вспоминаю ситуацию, когда один из поставщиков из Одессы при встрече сказал, что до того, как он начал работать с нами, его бизнес принадлежал к категории малого предприятия, а для развития продаж его менеджеры "колесили" практически по всему ближайшему региону. Сейчас же 75% продаж он делает, не выходя из офиса, при этом объем сбыта постоянно растет.

Продолжая тему планов на 2018 год: расскажите об основных целях в деятельности SmartTender.biz

У нас амбициозные цели на ближайшие 5 лет. Мы, украинцы, долгое время разрабатывали суперкачественные IT-продукты, но потом продавали их за границу, получая единоразовый, — пусть и неплохой, — но единоразовый доход. Так было всегда. Наши талантливые программисты работали на другие страны – мы готовы менять этот подход.

В 2016 году IT-индустрия Украины с оборотом в 2,5 млрд долларов вышла на второе место в экспортных сервисах и на 3-е в общем списке экспорта. По подсчетам аналитиков DOU.ua, в 2017 году ИТ-отрасль выросла на 27%. Украинские ИТ-продукты становятся более качественными и более популярными — как в мире, так и в Украине в частности.

Мы провели исследования в ряде стран — Индия, Польша, — чтобы проверить, есть ли в этих странах продукты похожие на SmartTender.biz. Как оказалось, наша система является не только конкурентоспособной на этих рынках, но и во многих аспектах лучшей. Поэтому в наших планах на ближайшие 5 лет — вывод украинского IT-продукта с нашим именем на зарубежные рынки. И у нас уже есть первые результаты.

В 2016 году мы заключили первый договор с белорусской телекоммуникационной компанией. Система работает отлично. Конкуренция в закупках оказалась такой же высокой, как и в Украине. Сейчас мы готовимся к запуску площадки еще в нескольких странах.

Второй приоритет: развивать украинский рынок. Эта задача всегда была приоритетной для нашей компании. Более того, мы стараемся с первого дня делать рынок более прозрачным, а значит и конкурентным. В результате на тендере должны побеждать поставщики с лучшим транспортным сообщением, отлаженной системой логистики, высоким качеством продукции.