Антон Припіченко: про державні й комерційні закупівлі, інтеграції сервісів та новинки в сфері IT

Реформа державних закупівель в Україні стартувала у 2015 році. За цей період до системи ProZorro приєдналося 30-35 тис. державних організаторів, а обсяги закупівель перевищили 1 трлн грн. До ProZorro прикута увага журналістів, громадських діячів, політиків і міжнародних експертів.

Крім державного ринку онлайн-закупівель, в Україні активно розвивається й комерційний. Так, за оцінками експертів онлайн-майданчика SmartTender.biz, грошовий оборот на комерційному ринку становить близько 200 млрд грн на рік.

Ми поспілкувалися з Антоном Припіченко, керівником SmartTender.biz — офіційного тендерного майданчику системи електронних державних закупівель ProZorro і найбільшого онлайн-майданчику електронних комерційних торгів в Україні.

На майданчику торгують більше 90 тис. компаній, а оборот грошових коштів, що проходять через SmartTender.biz, вимірюється мільярдами гривень щорічно.

Антон розповів, як працює ринок комерційних і державних закупівель, як впроваджуються ІТ-технології в бюджетному секторі та чому українські ІТ-фахівці — найконкурентніші в світі.

SmartTender.biz одним з перших підтримав створення ProZorro. Скажіть, яка роль Вашого майданчика в розвитку сфери державних закупівель?

Разом з чотирма іншими електронними торговими майданчиками ми стояли біля витоків системи ProZorro. Онлайн-закупівлі на комерційному ринку ми впроваджуємо з 2011 року. Напрацьований досвід і наявність IT-рішеннь дозволили нашій команді приєднатися до реформи державних закупівель країни.

Сьогодні ми продовжуємо допомагати держсектору розвитком існуючого IT-майданчику. У минулому році, наприклад, наш майданчик першим запустив ЕСКО-процедури (ЕСКО — енергосервісна компанія. Прим.авт.) — закупівельні процедури, що дозволяють провести утеплення будинку за рахунок коштів інвестора. Але що не менш важливо, ми постійно допомагаємо державним підприємствам удосконалювати систему держзакупівель під їх специфічні потреби.

Розкажіть докладніше про підтримку державних підприємств. Які рішення ви запроваджуєте і наскільки вони дієві?

SmartTender.biz працює з багатьма державними підприємствами-гігантами України: ПАТ "Укртрансгаз", ДП "НЕК" Укренерго ", ПАТ" Укрзалізниця ", ДП НАЕК "Енергоатом". Кожне з цих підприємств має розгалужену систему дочірніх компаній. Управління процесом закупівель для кожного з таких концернів — важливий елемент їх ефективної роботи. Закупівлі — не просто тендери: це і управління запасами, і централізоване планування фінансових потоків, і сама процедура проведення тендеру тощо.

Коли робота державних організаторів з ProZorro тільки почалася, ми впровадили стандартний функціонал системи, а далі — рухалися до автоматизації всіх процесів закупівель на цих підприємствах.

Для ДП НАЕК "Енергоатом", наприклад, ми розробили алгоритм, що аналізує плани закупівель всіх атомних станцій, не дозволяючи людині зробити помилку. Коли працівник намагається створити закупівлю з неправильним типом процедури, система попереджає його про помилку й підказує, як її виправити.

Для ПАТ "Укртрансгаз" і ДП "НЕК" Укренерго" ми спростили імпорт плану закупівель. Тепер будь-який великий холдинг може імпортувати 4000 рядків плану закупівель. Для вашого розуміння: раніше працівники сиділи ночами, роблячи це вручну. Сьогодні ж цю дію можна виконати, натиснувши пару кнопок.

Як швидко у держпідприємств виходило адаптуватись до ProZorro? І як бюджетні установи реагують на інноваційні рішення?

Перший рік організатори й учасники тендерів навчалися працювати в системі ProZorro. Зізнаюся, цей рік був непростим. Тоді експерти всіх майданчиків-учасників спільно зі співробітниками ДП "Прозорро" провели сотні навчань, десятки виїздів в регіони.

Варто зауважити, що великим підприємствам було трохи простіше освоїти систему, адже ще до впровадження ProZorro вони вже потроху автоматизували процеси.

А от невеликі компанії, — сільські ради, наприклад, — мають із цим більше труднощів. Там в основному закупівлями займається бухгалтер, який має й інші поточні завдання. Відповідно, адаптація у них проходила довше.

І тільки на початку 2017 ми зрозуміли, що переважна більшість користувачів досить добре розбираються в системі. Зараз відбуваються лише "точкові" зміни, до яких пристосуватися значно легше, ніж до комплексної трансформації процедури закупівель.

А які зміни очікують учасників державних закупівель у 2018 році? І які запити від користувачів системи надходять зараз?

Це питання краще задати керівництву ДП "Прозорро". Наш майданчик планує збільшити частку завдань, керованих штучним інтелектом в окремі сектори роботи системи ProZorro. Я не буду розкривати всі карти, але, очікую, що в 2018 році завдяки нашим інноваціям ринок онлайн-торгів очікують якісні зміни.

Що стосується потреб учасників, то, якщо в 2016 році підприємства тільки тестували систему ProZorro, то вже в 2017-му наші клієнти почали цікавитися інтеграційними рішеннями. Є запити на інтеграцію онлайн-закупівель з бухгалтерією підприємства, наприклад.

Підприємства — особливо державні замовники — зацікавлені в тому, щоб управління закупівлями було комплексним. Тому 2018 рік ми присвятимо також і інтеграційним рішенням. Відразу скажу, що набагато простіше працювати зі спорідненими системами, прописаними на "одній мові".

Скажімо, нам легше інтегруватися з MASTER:Бухгалтерією — програмним продуктом для ведення обліку, розробленим фахівцями IT-Enterprise, ніж з іншим продуктом. Однак нічого неможливого немає, і ми мали досвід інтеграції різних систем в одне ціле.

Поговоримо про комерційні закупівлі: як онлайн-закупівлі допомагають сучасному бізнесу розвиватися? Яка ситуація на ринку комерційних тендерів у цілому?

Електронні майданчики змінюють ринок купівлі-продажу в Україні. Це найголовніша теза у розвитку комерційного ринку. Якщо раніше підприємцю потрібно було думати про ринки збуту товарів і послуг, постійно шукати нових клієнтів, то сьогодні йому досить зайти на наш майданчик, і він буде мати доступ до всього ринку відразу. Не витрачаючи зайвий час: все відбувається дуже швидко.

Ми автоматизуємо грошовий оборот на ринку, що збільшує обсяги замовлень, кількість товарів. Таким чином розвивається виробництво, а з ним — зростає і ВВП, створюються робочі місця.

Приріст комерційного ринку в грошовому еквіваленті — приблизно 15% на рік. Наприклад, за 2016 рік оборот коштів тільки на нашому майданчику склав приблизно 170 млрд грн. Дані по 2017 ще формуються, але сума точно не менше.

Загальна кількість оголошених комерційних тендерів із початку 2017 — 95 490 на нашому майданчику. Середня кількість учасників комерційного тендера — 4. В той же час середня кількість учасників у ProZorro, за даними модуля аналітики bi.prozorro, — 2,35.

Це — показові цифри, які свідчать про те, що SmartTender.biz акумулює в собі потужне рішення для підвищення ефективності комерційних закупівель.

А чи очікують у новому році систему комерційних закупівель якісь зміни?

Так звичайно. У 2017 році ми приділили максимальну увагу автоматизації всього процесу закупівлі. Адже замовнику потрібно не просто вибрати постачальника, але і отримати заявку з виробництва, щоб її передати закупівельнику, який у свою чергу має прояснити план закупівель.

Після цього відбувається вибір постачальника, а далі — укладається договір, отримуємо замовлення на заявку і т. д. Саме такі процеси ми й автоматизуємо. З таким функціоналом вже працює кілька великих підприємств України — наприклад, ПАТ "Київхліб". У цехах подають заявки в електронному вигляді, на планшеті або з телефону — це реально дуже зручно.

У 2018 році ми будемо вдосконалювати цей продукт і впроваджувати його на інших підприємствах.

Ви згадували про автоматизацію великих підприємств, але як ваша майданчик допомагає розвиватися малому і середньому бізнесу?

Малий і середній бізнес отримує доступ до величезного ринку збуту абсолютно безкоштовно. Наприклад, умовний ФОП Петренко продає лампочки. На нашому майданчику він може знайти для себе близько 30 клієнтів тільки зі свого міста. Так ми і допомагаємо розвиватися малому і середньому бізнесу.

Пригадую ситуацію, коли один з постачальників з Одеси при зустрічі сказав, що до того, як він почав працювати з нами, його бізнес належав до категорії малого підприємства, а для розвитку продажів його менеджери "колесили" практично по всьому найближчому регіону. Зараз же 75% продажів він робить, не виходячи з офісу, при цьому обсяг збуту постійно зростає.

Продовжуючи тему планів на 2018 рік: розкажіть про основні цілі в діяльності SmartTender.biz

У нас амбітні цілі на найближчі 5 років. Ми, українці, довгий час розробляли суперякісні IT-продукт, але потім продавали їх за кордон, отримуючи одноразовий, — нехай і непоганий, — але одноразовий дохід. Так було завжди.

Наші талановиті програмісти працювали на інші країни — ми готові змінювати цей підхід.

У 2016 році IT-індустрія України з обігом в 2,5 млрд доларів вийшла на друге місце в експортних сервісах і на 3-е в загальному списку експорту. За підрахунками аналітиків DOU.ua, у 2017 році ІТ-галузь зросла на 27%. Українські ІТ-продукти стають якіснішими і популярнішими — як у світі, так і в Україні зокрема.

Ми провели дослідження у низці країн — Індія, Польща, — щоб перевірити, чи є в цих країнах продукти, схожі на SmartTender.biz. Як виявилося, наша система є не тільки конкурентоспроможною на цих ринках, а й у багатьох аспектах кращою. Тому в наших планах на найближчі 5 років — виведення українського IT-продукту з нашим ім'ям на зарубіжні ринки. І у нас уже є результати.

У 2016 році ми уклали перший договір із білоруською телекомунікаційною компанією. Система працює відмінно. Конкуренція в закупівлях виявилася такою ж високою, як і в Україні. Зараз ми готуємося до запуску майданчику ще в декількох країнах.

Другий пріоритет: розвивати український ринок. Це завдання завжди було пріоритетним для нашої компанії. Більше того, ми намагаємося з першого дня робити ринок прозорішим, а значить — і конкурентним. У результаті на тендері мають перемагати постачальники з кращим транспортним сполученням, налагодженою системою логістики, високою якістю продукції.

