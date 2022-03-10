Россияне без трусов и с остатками из McDonald's: итоги на экономическом фронте 9 марта

Солидарность, с которой весь мир выступил против государства-террориста, шаг за шагом тянет российскую экономику на дно.

Еще недавно крупная страна, которая могла диктовать 500-миллионной Европе правила игры на энергорынке и шантажировать сильнейшие государства мира сразу превратилась в изгнанника.

Весь мир наконец-то увидел настоящее лицо россии, поэтому всячески пытается прекратить бизнес с ней.

Россияне, которые еще вчера могли позволить себе покупку новейших моделей iPhone или дорогую брендированную одежду, сейчас могут с горькой улыбкой вспоминать об этих временах. И не только потому, что они не могут приобрести гаджеты, одежду или другие продукты с Запада, потому что их нет физически. Даже если бы это все было в России, его цена была бы в полтора-два раза выше — из-за девальвации рубля и трудностей с логистикой.

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Новые санкции против белорусов

Первая волна санкций, введенная странами Запада против России за ее атаку на суверенную Украину, похоже, не помогла сдержать агрессора. Отключение ряда банков (среди которых нет крупнейшего российского Сбербанка) от системы SWIFT было болезненным шагом, однако далеко не достаточным, чтобы хотя бы испугать российских элит.

Однако новые волны санкций, в частности по блокированию 2/3 международных резервов или введению эмбарго на российские нефть и газ, могут вполне реально привести к коллапсу россии. И каждый новый день, который российские войска атакуют мирные украинские города, сбрасывают бомбы на школы, больницы или роддомы, приближает агрессора к его неизбежному концу. По меньшей мере, в экономическом плане.

К вечеру 9 марта в США и Британии заговорили о расширении санкций против россии и отключении от системы SWIFT всех ее банков. Также новые санкции могут включать в себя полный отказ от российских нефти и газа не только компаниями из США и Британии, но и из остальных стран G7.

Однако россия не единственное государство, которое совершает агрессию против Украины. Львиная доля российских солдат, ракет и самолетов на украинскую землю прилетали именно из Беларуси. Неудивительно, что ЕС решил наложить аналогичные санкции и на эту страну.

В частности, ряд белорусских банков решено отключить от системы SWIFT, центральный банк страны заблокировал возможность управления международными резервами, а белорусские компании отрезали от западных рынков капитала.

Страх перед более сильными санкциями Запада, которые уже начали тестировать на россии, должен умерить самопровозглашенного президента республики Беларусь от принятия решения ввести еще и своих военных на территорию Украины.

Также ЕС расширил санкции против ряда российских олигархов, приближенных к диктатору страны-агрессора.

Не отстают во введении санкций против россиян и в самой России. После запрета на покупку наличной валюты или снятия валюты с собственных банковских валютных счетов, в России решили обложить граждане еще и более высоким налогом "на роскошь".

Испуганные закрытием своей страны от мира и новыми валютными ограничениями, россияне массово обвалили курс рубля. На наличном рынке за один доллар дают уже более 250 рублей, хотя официальный курс "скромно" держится на уровне 116,08 рубля.

Безработица и "спасение" экономики пенсиями

9 марта руководство РФ продуцировало едва ли не самое большое количество экономических решений за все время войны.

На банковском рынке пришло время "перспективного юаня" – чтобы предложить потребителям хоть какую-то альтернативу в условиях критических ограничений по отношению к доллару и евро, российские банки начали открывать депозиты в юанях.

Кроме того, Путин подписал закон, которым отменил 20% НДС на покупку золотых слитков физлицами. Судя по всему, в кремле ищут варианты, как обналичить золотые резервы, которые могут заблокировать западные санкции.

В ход пошли и другие источники латания пострадавшего бюджета – новый раунд амнистии капиталов и разрешение использовать пенсионные накопления россиян из Фонда национального благосостояния для инвестирования в акции российских госкомпаний, котировки которых достигли уже "мусорного" уровня.

Ситуация будет осложняться тем, что из-за прекращения деятельности многих иностранных компаний, россия будет терять большое количество рабочих мест. По подсчетам аналитиков Bloomberg, в результате развязавшейся путиным войны, работу могут потерять около 3 млн россиян.

В Кремле даже не могут этому парировать, кроме как бросить пустую фразу, что "не миллионы, а меньше". Между тем, по итогам заявлений компаний о закрытии бизнеса в России только за вторник, количество рабочих мест уменьшится примерно на 150 тысяч. И компании продолжают разрывать связи с россией каждый день.

Похоже, что в восстановление или в светлое будущее российской экономики не верит никто. Даже сдержанный МВФ уже говорит о вероятной рецессии.

Прекращение партнерства с Всемирным экономическим форумом в Давосе, исключение из ОЭСР и возможное исключение из ВТО только дополнительные тому подтверждения.

Обменять вчерашний "Биг-Мак" на белье

Самая популярная в мире сеть заведений быстрого питания McDomald's в конце второй недели войны россии против Украины решила временно закрыть 850 своих ресторанов на россии.

Сразу после того, как об этом решении стало известно публично, ко всем Макдоналдсам в крупных российских городах выстроились очереди, а через несколько часов — российские агрегаторы интернет-объявлений заполонили сообщения о продаже креветок, бургеров, соусов и пирогов, приобретенных в последние часы работы фаст-фуда.

Цены на "продукты западного капитализма" выставляли в 3-10 раз выше, чем стандартные цены в заведениях быстрого питания.

Вскоре россияне лишатся возможности питаться и в других фаст-фудах. В частности, о приостановке работы на россии сообщает сеть ресторанов KFC, готовятся приостановить работу ресторанов Pizza Hut.

Вырученные деньги за проданные последние порции западных фастфудов россияне смогут потратить на последние экземпляры нижнего белья известных брендов, которые также объявили о закрытии своих магазинов в стране.

С 7 марта в России прекратили свою деятельность все магазины американской PVH Corp., владеющей брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's. Перестали работать и онлайн-магазины компании.

С 9 марта у России невозможно купить и женское нижнее белье Victoria’s Secret, которое также закрыло все офлайн и онлайн магазины. Также закрыли свои двери и люксовые бренды – в России перестали работать бутики брендов Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Также оборвали свои связи со страной-агрессором производитель виски Jack Daniel's Brown-Forman Corp, британский ритейлер детских товаров Mothercare, приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz, Heineken NV (которая, правда, позволила своим российским заводам производить национальные бренды), одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний Lumen, производитель лыж, сноубордов, экипировки и спортивной одежды Rossignol и табачный гигант Imperial Tobacco.

Правда, другие крупные табачные компании – Philip Morris и British American Tobacco – заявили, что не будут выходить из РФ, но прекратят инвестиции, а PM начнет временно сокращать производство.

Компании, все еще не вышедшие из России, рискуют уже вскоре застрять там на долгое время. Режим путина постоянно приближает русскую федерацию к дефолту. Это признают не только все крупные рейтинговые агентства (последним признал Fitch, после чего также вышел с российского рынка), но и Всемирный банк.

На фоне всех этих проблем, а также самодельного эмбарго российской нефти, которую все сложнее продать за границу, мимо внимания прошла новость о дефиците чековой ленты. Вскоре в России не останется ни одного цивилизованного магазина, так что исчезновение чеков никто даже не заметит.