Fitch приостанавливает деятельность в России
Среда, 9 марта 2022, 08:26
Fitch Group приняла решение немедленно приостановить коммерческую деятельность в России.
Об этом сообщается в пресс-релизе группы.
Операции группы охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются в РФ через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Группа продолжит предоставлять рынку аналитические отчеты, готовя их за пределами страны.
Также Fitch заявила, что окажет поддержку своим российским сотрудникам.
Экономическая правда
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