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Укр / Рус

Fitch приостанавливает деятельность в России

Среда, 9 марта 2022, 08:26

Fitch Group приняла решение немедленно приостановить коммерческую деятельность в России.

Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

Операции группы охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются в РФ через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Группа продолжит предоставлять рынку аналитические отчеты, готовя их за пределами страны.

Также Fitch заявила, что окажет поддержку своим российским сотрудникам.

Экономическая правда

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Fitch Россия РФ война

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