Официальный и наличный курсы рубля продолжют снижаться
Среда, 9 марта 2022, 13:39
Утром 9 марта доллар и евро обновили исторические максимумы на торгах — 120,8 и 129,8 рубля соответственно.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что в обменниках российских банков курсы выше. Банки "Россельхозбанк" и "Юникредит" предлагают доллар за 155 рублей, евро за 164-170, в Райффайзенбанке – 150 и 163.
На 10 марта Центробанк повысил официальные курсы валют более чем на 8%:
доллар — 116,08 рубля (+10,27 рубля);
евро — 126,44 рубля (+10,82 рубля).
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