Аналитики: у РФ проблемы с продажей своей нефти

По оценке Goldman Sachs, более половины российской нефти, экспортируемой из портов, остается непроданной, в то время как, по оценкам JP Morgan, для около 70% российской морской нефти пытаются найти покупателей.

Их расчеты передает reuters.

По оценкам аналитиков при этом цена на нефть вырастет, но это повышение не будет критическим. "Ожидается, что спекулятивные покупки скоро замедлятся, а в странах северного полушария начнется весна, когда спрос на топливо упадет", - заявил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Напоминаем:

Соединенные Штаты Америки вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.

Британия заявила, что до конца 2022 года полностью прекратит импорт российской нефти.