Глубоко обеспокоены, но: Philip Morris и British American Tobacco остаются в РФ

Табачные гиганты Philip Morris и British American Tobacco заявили, что не будут выходить из РФ, но прекратят инвестиции, а PM начнет временно сокращать производство.

Об этом сообщили в пресс-службе компаний.

Philip Morris сообщил, что остановил все запланированные инвестиции в РФ, в том числе запуск новой продукции и все коммерческие, инновативные и производственные инвестиции.

"PMI также активизировал планы по сокращению своих производственных операций в России на фоне перебоев в цепях поставок и изменениях регуляторной среды. Мы будем продолжать следить за ситуацией", – заявили в компании.

Компания отметила, что ее сотрудники пожертвовали более 300 тысяч долларов в поддержку Украины, и PMI удвоит эти взносы.

Что касается British American Tobacco, компания заявила, что она "глубоко озабочена конфликтом в Украине".

"Наш бизнес в России продолжает работать. Мы обязаны заботиться обо всех наших сотрудниках в это очень сложное и неопределенное время для них и их семей", – пишет табачный гигант.

Следовательно, руководство компании решило приостановить все запланированные капитальные инвестиции в РФ.

Напоминаем:

Британская компания Imperial Tobacco первой из крупных табачных компаний заявила о приостановке всех продаж и производства в России.

Табачные "гиганты" продолжают работать на территории России и пополнять налогами бюджет государства-агрессора.

Четыре транснациональных табачных компании – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – содержат около 12,5 тысяч работников в России.

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