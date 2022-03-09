Глубоко обеспокоены, но: Philip Morris и British American Tobacco остаются в РФ
Табачные гиганты Philip Morris и British American Tobacco заявили, что не будут выходить из РФ, но прекратят инвестиции, а PM начнет временно сокращать производство.
Об этом сообщили в пресс-службе компаний.
Philip Morris сообщил, что остановил все запланированные инвестиции в РФ, в том числе запуск новой продукции и все коммерческие, инновативные и производственные инвестиции.
"PMI также активизировал планы по сокращению своих производственных операций в России на фоне перебоев в цепях поставок и изменениях регуляторной среды. Мы будем продолжать следить за ситуацией", – заявили в компании.
Компания отметила, что ее сотрудники пожертвовали более 300 тысяч долларов в поддержку Украины, и PMI удвоит эти взносы.
Что касается British American Tobacco, компания заявила, что она "глубоко озабочена конфликтом в Украине".
"Наш бизнес в России продолжает работать. Мы обязаны заботиться обо всех наших сотрудниках в это очень сложное и неопределенное время для них и их семей", – пишет табачный гигант.
Следовательно, руководство компании решило приостановить все запланированные капитальные инвестиции в РФ.
Напоминаем:
Британская компания Imperial Tobacco первой из крупных табачных компаний заявила о приостановке всех продаж и производства в России.
Табачные "гиганты" продолжают работать на территории России и пополнять налогами бюджет государства-агрессора.
Четыре транснациональных табачных компании – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – содержат около 12,5 тысяч работников в России.
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