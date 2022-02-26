Отключение РФ от SWIFT: сколько заплатят россияне за вторжение в Украину

Мир увидел настоящее лицо диктатора Путина и вводит наконец-то жесточайшую из возможных санкций. Проснутся ли россияне после отключения от SWIFT в каменном веке?(укр)

З перших хвилин початку російсько-української війни у 2014 році та анексії українського Криму Україна на весь світ заявляла про необхідність відключення РФ від міжнародної системи SWIFT.

Реально наблизитися до цих санкцій вдалося лише після прямого вторгнення агресора, який вже три дні поспіль направляє в Україну військових, обстрілює з ракет українські міста знищуючи об'єкти цивільної інфраструктури.

Майже всі країни одразу підтримали рішення відключити агресора від цивілізованого світу. Три дні війни в центрі Європи знадобилось Німеччині, Італії, Кіпру та Угорщині, для того аби зрозуміти – Росія і росіяни мають заплатити за агресію, яка забирає життя мирних українців.

То як вдарить по агресору поки що найстрашніша санкція з усіх застосованих?

Що таке SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), або "Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій". З цією абревіатурою знайомий кожен, хто хоча б раз здійснював перекази грошей за кордон.

Сам по собі SWIFT не є платіжною системою. Це система передачі інформації, необхідної для того, щоб міжнародний платіж знайшов свого отримувача. Іншими словами, SWIFT – це месенджер, за допомогою якого банки обмінюються між собою інформацією про фінансові транзакції.

До системи SWIFT під'єднані близько 11 тисяч банків з понад 200 країн світу. Система працює з 1973 року, а її штаб-квартира знаходиться у Бельгії. Через це SWIFT існує в межах європейського законодавства та підпорядковується європейській санкційній політиці.

Виключення однієї країни зі SWIFT фактично означає її повну ізоляцію від решти фінансового світу.

Що означає відключення SWIFT

Відключення Росії від SWIFT вдарить і по простим громадянах, і по експортним галузям Росії. Зокрема, громадяни країни-агресора втратять можливість здійснювати міжнародні розрахунки, грошові перекази з або на Росію (зокрема, від трудових мігрантів).

Країна фактично опиниться ізольованою в економічному сенсі.

Власники карток міжнародних платіжних систем, таких як Visa та MasterCard, просто втратять змогу здійснювати безготівкові розрахунки. Після цього 90% росіян будуть розплачуватися за товари та послуги лише готівкою.

"Якщо ці санкції будуть введені завтра, то з понеділка всі ці міжнародні платіжні системи, перестануть працювати. Звісно, у росіян є альтернативна система – "Мир", але ж картки цієї системи є далеко не кожного громадянина", – зазначив у коментарі ЕП інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

На платіжну систему "Мир" приходиться лише 10% всіх переказів в середині країни-агресора.

Основний удар відключення від SWIFT завдасть по російській промисловості. До системи підключені практично всі великі російські банки у всіх куточках країни.

Через ці банки здійснюються розрахунки російських компаній, зокрема енергетичного сектору, з іноземними компаніями-покупцями. Через ці ж банки російські компанії розраховуються за імпорт харчів, побутової техніки, ґаджетів, сировини, послуг тощо. Тепер нічого з вище перерахованого не буде.

Що це практично означає для рядових росіян? Розташовані в Росії компанії не зможуть закуповувати товари які поставляються в магазини. А це означає поступове спустошення полиць магазинів імпортними товарами. Всіма!

Чи було таке раніше?

Подібні санкції у світі вводять не вперше.

Так, відключення від SWIFT погоджували в межах міжнародних санкцій проти Ірану у 2012 році. Тоді у відповідь на ядерну програму країни ЄС відрізав від системи 14 іранських банків.

Тоді це викликало суттєві труднощі у здійсненні міжнародної торгівлі Іраном, який як Росія є одним з найбільших видобувачів нафти.

Санкції з Ірану зняли у 2016 році, коли вдалося досягти суттєвого прогресу у ядерних переговорах.

У 2017 році від SWIFT відключили банки Північної Кореї за її агресивну політику на Далекому Сході. Паралелі з сучасним російським режимом можна оцінити переглянувши відео.

Чи є альтернатива?

Як ми писали вище, про відключення РФ від SWIFT говорять ще з 2014 року.

За цей час у країні встигли розробити аналог – Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС). Однак ця система є куди менш популярною. До неї підключено близько 400 банків, зареєстрованих переважно у Росії.

Однак навряд чи Росія зможе компенсувати своєю системою втрату SWIFT, зокрема у частині розрахунків з європейськими та американськими компаніями.

Чи зможе Росія без SWIFT?

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважає, що відключення РФ від SWIFT дуже боляче вдарить по російській економіці майже одразу. Саме це робить цей вид санкцій таким ефективним.

"Проводити міжнародні розрахунки без SWIFT теоретично можна, але це дуже-дуже важко. Насправді у них залишається єдиний шлях – оперувати якимось чином через Китай, проводити розрахунки у юанях. Але десь 85-90% платежів просто не будуть йти по такій складній схемі", – додав Сергій Фурса.

Як Росію відключали від SWIFT?

З новою силою про відключення Росії від SWIFT заговорили 24 лютого після віроломного нападу цієї країни на мирні українські міста.

До 26 лютого одна за одною країни ЄС почали погоджуватися за запровадження таких жорстких санкцій. Чи не останніми запровадити ці санкції проти РФ погодилися в Угорщині та Німеччині.

"Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від Президента України до аташе в українському посольстві", – повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Відключити РФ від SWIFT можуть протягом кількох наступних днів, повідомляють топ-посадовці європейських центральних банків.

"SWIFT – це лише питання часу, дуже короткого часу, кількох днів", – сказав голова центрального банку, який попросив не називати його імені.

"Цього достатньо? Ні. Чи потрібно? Абсолютно. Санкції мають сенс лише в тому випадку, якщо є витрати для обох сторін, і це буде коштувати дорого", – додав він.