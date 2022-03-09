Imperial Tobacco первой из табачных компаний приостанавливает работу в РФ

Британская компания Imperial Tobacco первой из крупных табачных компаний заявила о приостановке всех продаж и производства в России.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте.

После последних событий мы сегодня приостановили все операции в России. Это включает в себя остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение какой-либо деятельности по продажам и маркетингу", – сообщила Imperial.

Отмечается, что решение было принято "на фоне чрезвычайно сложной ситуации в России в результате международных санкций и серьезных нарушений". При этом компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам.

Как пишет компания, Россия и Украина являются относительно небольшими рынками для табачной группы, на страны приходится около 2% чистого дохода и 0,5% скорректированной операционной прибыли в 2021 финансовом году.

Напоминаем:

Табачные "гиганты" продолжают работать на территории России и пополнять налогами бюджет государства-агрессора.

Четыре транснациональных табачных компании – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – содержат около 12,5 тысяч работников в России.

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