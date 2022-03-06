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Tommy Hilfiger и Calvin Klein закрывают магазины в РФ

Воскресенье, 6 марта 2022, 21:19

Американская PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's, приняла решение временно закрыть свои магазины и приостановить все коммерческие операции в РФ и Беларуси с 7 марта.

Об этом говорится в сообщении компании.

С 28 февраля PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов в России.

При этом компания будет оказывать поддержку сотрудникам в РФ, они продолжат получать зарплату.

Ранее о приостановке работы в РФ объявили fashion-ритейлеры Inditex (сети Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и др.), Marks&Spencer, Mango, H&M.

Экономическая правда

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ритейл война РФ

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