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KFC временно закрывает рестораны в РФ, Pizza Hut – на подходе

Среда, 9 марта 2022, 13:59

Компания Yum! Brands объявила о приостановке работы 70 ресторанов KFC в России. Также компания завершает соглашение по приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Yum! Brands приостанавливает деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершает заключение соглашения о приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в России.

Такая мера основывается на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от деятельности в России на гуманитарные усилия", – сказали в компании.

Напомним:

Компания Yum! Brands (ей принадлежат бренды Taco Bell, KFC, Pizza Hut) приостанавливает инвестиции и развитие в России – прибыль перенаправят на гуманитарные усилия.

Экономическая правда

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рестораны компании Россия

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