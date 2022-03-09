В РФ заканчивается чековая лента: запасы исчерпались у двух из четырех поставщиков

В РФ чековая лента серьезно подорожала и начала исчезать у поставщиков - запасы закончились у 2 из 4 поставщиков.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на 2 источника в крупных аптечных сетях.

Эту информацию подтверждают гендиректор российского производителя чековых лент "Севит групп" Виталий Синатов и гендиректор аптечной сети "Ригла" Александр Филиппов.

Они объяснили проблему прекращением поставок сырья, ростом курса валют и нарушением логистических связей из-за санкций против РФ.

По словам Филиппова, запасы исчерпались у 2 из 4 поставщиков, а перпективы дальнейших отгрузок непонятны.

Также издание пишет о подорожании стоимости ленты в 3,6 раза – до 250 рублей за рулон.

По словам Филиппова, текущих запасов сети "Ригла" хватит на 1 квартал.

А если будет сохраняться ажиотажный спрос – запасы закончатся раньше.

В то же время в рителейре "Магнит" заявили о том, что дефицита ленты у них пока нет, но не исключают возможных проблем.

В компании изучают варианты альтернативных поставок, в т.ч. из Китая.

Экономическая правда