Британский продавец детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России

Британский ритейлер детских товаров Mothercare заявил, что все его операции в России, включая отгрузку всех товаров, были приостановлены после вторжения России в Украину.

Об этом передает reuters.

Компания заявила, что ее местный партнер в России приостановит работу примерно 120 магазинов и онлайн-магазинов. На Россию приходится от 20% до 25% мировых розничных продаж Mothercare.