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Укр / Рус

Британский продавец детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России

Среда, 9 марта 2022, 10:21

Британский ритейлер детских товаров Mothercare заявил, что все его операции в России, включая отгрузку всех товаров, были приостановлены после вторжения России в Украину.

Об этом передает reuters.

Компания заявила, что ее местный партнер в России приостановит работу примерно 120 магазинов и онлайн-магазинов. На Россию приходится от 20% до 25% мировых розничных продаж Mothercare.

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Экономическая правда
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