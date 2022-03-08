McDonald’s временно закроет 850 ресторанов в России
McDonald’s объявил, что временно закроет 850 точек в России, почти через две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.
Об этом сообщает washingtonpost
Компания продолжит платить своим 62 000 сотрудников в России. В открытом письме к сотрудникам президент и генеральный директор McDonald's Крис Кемпкински сказал, что закрытие этих магазинов на данный момент является правильным решением.
"Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, происходящие в Украине", — сказал Кемпчински, добавив, что неизвестно когда компания сможет вновь открыть свои магазины.
McDonald's может понести большой финансовый удар из-за закрытия. В недавнем отчете в регулирующие органы чикагская компания заявила, что ее рестораны в России и Украине приносят 9% ее годового дохода, или около 2 миллиардов долларов.
Напоминаем:
Сеть McDonald's закрыла все рестораны в Украине из-за военного вторжения.
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