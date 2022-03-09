Россия остается без Jack Daniel's

Brown-Forman Corp, производитель виски Jack Daniel's, принял решение о приостановке коммерческой деятельности в России.

Об этом говориться в соцсетях компании.

"Мы приостанавливаем коммерческую деятельность в России. Мы присоединяемся к мировому сообществу в призыве к миру", - говорится в сообщении компании.

Портфель брендов Brown-Forman включает виски Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, водку Finlandia, текилу Pepe Lopez, el Jimador и др. Продукция компании представлена более чем в 170 странах.