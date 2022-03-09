Россия остается без Jack Daniel's
Brown-Forman Corp, производитель виски Jack Daniel's, принял решение о приостановке коммерческой деятельности в России.
Об этом говориться в соцсетях компании.
"Мы приостанавливаем коммерческую деятельность в России. Мы присоединяемся к мировому сообществу в призыве к миру", - говорится в сообщении компании.
Портфель брендов Brown-Forman включает виски Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, водку Finlandia, текилу Pepe Lopez, el Jimador и др. Продукция компании представлена более чем в 170 странах.
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