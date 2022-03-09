Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США Lumen прекращает работу в РФ

Одна из самых крупных американских телекоммуникационных компаний Lumen прекращает работу в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Жизнь в России изменилась, и Lumen не может продолжать работать на этом рынке. Бизнес-услуги, которые мы предоставляем, чрезвычайно небольшие и очень ограничены, как и наше физическое присутствие. Однако мы принимаем меры, чтобы немедленно прекратить бизнес в регионе", - говорится в заявлении.

"Мы немедленно прекращаем наши операции в России. У нас нет потребительских клиентов в России, но для очень малого количества корпоративных клиентов, которые мы имеем, это значит, что мы больше не будем предоставлять местные услуги Lumen", - пояснили в компании.

"Мы решили отключить сеть из-за повышенного риска безопасности внутри России.

Мы еще не сталкивались с перебоями в работе сети, но учитывая все более неопределенную среду и повышенный риск государственных действий, мы сделали этот шаг, чтобы обеспечить безопасность наших сетей и сетей наших клиентов, а также постоянную целостность глобального Интернета", – добавили там.

"Мы планируем немедленно прекратить бизнес. Мы начали извещать клиентов, закрывая бизнес с правовой и нормативной точки зрения, а также предприняли другие шаги для выхода из бизнеса в регионе", - говорят в Lumen.

Также компания заявила, что не покидает Украину.

"Кроме наших услуг, наши люди по всему миру уже начали оказывать некоммерческим организациям помощь гражданам Украины", - добавили в компании.

Там также пообещали удвоить пожертвования сотрудников.

"Lumen прекращает работу в России. Это одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний. В России среди клиентов были "Ростелеком" и "Транстелеком", - отреагировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Экономическая правда