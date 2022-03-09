Victoria’s Secret закрывает магазины и приостанавливает работу сайта в РФ

Американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret временно останавливает работу сайта и закрывает все магазины в РФ.

Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

"С 15:30 9 марта 2022 мы временно останавливаем работу интернет-магазина, а с 22:00 всех розничных магазинов Victoria’s Secret", - отметил бренд.

Бренд присоединяется к брендам, последним останавливающим работу в РФ в условиях ее нападения на Украину. Ранее о таком решении заявили в Inditex, в которую входят бренды Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.

Также закрыли двери и люксовые бренды – в России перестали работать бутики брендов Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.