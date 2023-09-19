Тепло из биотоплива: как не допустить упадка отрасли

Вже зовсім скоро – початок чергового опалювального сезону. За прогнозами експертів, не менш складного, ніж минулорічний.

Жодна країна світу не зазнавала такого нищівного енергетичного терору, як Україна під час попереднього опалювального періоду через постійні, майже щоденні російські ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі.

росія хотіла використати енергію та холод, як зброю. Залишити нас і наших дітей без тепла і світла, економіку – без джерела енергії. Але минулої зими ми вистояли і витримали ціною неймовірних зусиль українських енергетиків.

І поки росія продовжує терор, Україна не зупиняється, а робить стратегічні кроки для відсічі агресії ворога та посилено готується до зими.

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Справжнім клондайком невикористаних можливостей і рішень, щоб убезпечити країну і громади від енергетичного терору, може бути українська біоенергетика.

Тепло з біомаси – енергонезалежність громад

У сьогоднішніх умовах терористичних атак росії критично необхідно рухатися у напрямку децентралізації генерації енергії та диверсифікації джерел енергії.

Перехід на альтернативні види палива дозволить знизити вразливість енергосистеми під час атак росії. Адже пошкодження газової інфраструктури може відразу позбавити тепла чималу кількість споживачів (в деяких випадках – частину міста і більше), а використання котелень та місцевих ресурсів зменшує такі ризики.

Котельні на біомасі (трісці, агровідходах тощо) – одне з тих дієвих рішень, що дасть змогу забезпечити теплом як населення, так і об’єкти соціальної та критичної інфраструктури. Безперебійно, 24/7, зменшуючи залежність від постачання газу.

Замістити газ та заощадити бюджетні кошти – реально

У різних куточках України чимало громад поступово впроваджують проєкти із заміщення газу, встановлюючи котельні на біомасі для опалення, наприклад, бюджетних установ.

Альтернативні види палива дешевші за газ. Відповідно, це змога заощаджувати чималі суми коштів на закупівлях блакитного палива. Як показує практика, економія коштів може сягнути 30-60%. Про це свідчать і дані, наведені виробниками.

При середньорічній ринковій ціні природного газу на місяць у 2022 р. – 37,8 тис. грн /1 тис. м3, вартість паливної складової у виробництві 1 Гкал теплової енергії з газу становила ≈ 4800 грн, а 1 Гкал з тріски ≈ 2000 грн (дані орієнтовні, виходячи з вологості тріски та калорійності газу).

Стимул для відновлення та розвитку економіки в регіонах

Окрім безпосередньої можливості заміщення газу, реалізація проєктів з генерації енергії з біомаси – це активізація економіки регіону, нові інвестиції, нові робочі місця, додаткові надходження до бюджету.

Кошти, які раніше витрачалися на закупівлю дорогого газу, зможуть наповнювати місцеві бюджети та пожвавити розвиток малого і середнього бізнесу. Утворяться ринки виробництва та споживання місцевих видів палива, з’являться нові робочі місця.

Так, незважаючи на виклики і складнощі війни, у 2022 р. в країні реалізовано понад 330 проєктів з виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива загальною потужністю 235 МВт. Це близько 47 млн євро інвестицій в економіку.

Досі невикористаний потенціал української біоенергетики

Щоб виробляти тепло з біомаси, ресурсів більш ніж достатньо. Україна має потужний розвинений агропромисловий сектор. Також вдосталь відходів лісового господарства. Поступово розвиваються проєкти із вирощування енергетичних рослин.

Про колосальні можливості української біоенергетики свідчать розрахунки експертів. За даними Біоенергетичної асоціації України, загальний потенціал заміщення газу завдяки біоенергетиці може сягнути більше 30 млрд м3 в рік.

Лише за рахунок використання відходів сільськогосподарських культур можна замістити близько 9,3 млрд м3 природного газу у рік (а це третина потреб країни в газі).

І хоч дані дуже оптимістичні, головне, про що вони говорять: на жаль, на сьогодні ми не використовуємо на повну силу можливості використання відходів, щоб генерувати енергію, мати якісні послуги з постачання гарячої води та тепла, особливо у бюджетних установах, і, врешті-решт, не витрачати кошти на закупівлю газу і зменшити ризики перебоїв із енергозабезпеченням через російські атаки.

Підтримка біоенергетики – інвестиція в нашу енергобезпеку. Сьогодні, завтра, завжди

Держенергоефективності разом із іншими органами влади, профільними асоціаціями, учасниками ринку та експертним середовищем постійно працює над усуненням перешкод для розвитку української біоенергетики. І при цьому, ми враховуємо вимоги і практику ЄС.

На рахунку Агентства – ініціативи щодо запровадження біржі для прозорої та конкурентної торгівлі біопаливом, звільнення виробників біопалива від сплати екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2), стимулювання вирощування енергетичних рослин та інші.

Серед головних і вкрай актуальних розробок Агентства – внесення змін до статті 20 Закону України "Про теплопостачання", якими передбачається дати можливість виробникам теплової енергії з альтернативних джерел енергії отримувати тариф на загальних засадах та працювати за економічно обгрунтованими тарифами.

Цим законопроєктом планується удосконалити механізм розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії.

Ухвалення законопроєкту сприятиме забезпеченню прозорості під час розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію з альтернативних джерел енергії, на виробництво теплової енергії з альтернативних джерел енергії, а також дасть можливість захистити такі підприємства від встановлення їм економічно-необґрунтованого тарифу.

Законопроєкт вже погоджено із зацікавленими центральними органами виконавчої влади та подано до Мінінфраструктури для подальшого внесення на розгляд Уряду.

Актуальні проблемні питання, з якими стикаються виробники тепла з альтернативних видів палива, також підняли на нараді у Мінвідновлення, що відбулася під головуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова, за участю заступника міністра Олександра Бутенка, народних депутатів Олексія Кучеренка та Вікторії Гриб, а також учасників ринку виробництва тепла з альтернативних видів палива.

У рамках створеної робочої групи детально опрацьовуємо надані пропозиції для розвитку української біоенергетики. Серед обов’язкових запланованих кроків – не лише законодавче врегулювання проблемних питань, а й розвиток співпраці із місцевою владою.

Наша енергонезалежність – в наших руках

У такі складні часи енерготерору з боку росії важливо використати усі можливі шляхи, щоб забезпечити теплом та електроенергією кожну українську родину, громаду, підприємство.

Тому маємо швидко усувати усі перешкоди на українському тернистому шляху до енергонезалежності. Ухвалення дієвих рішень на державному рівні дозволить масштабувати і мультиплікувати проєкти із встановлення котелень на біомасі та біоТЕЦ в громадах, залучати нові інвестиції, а ще – здобувати і поширювати унікальний досвід українських виробників енергії з біомаси в енергозабезпеченні об’єктів критичної інфраструктури під час протистояння російському енерготерору.