В Украине хотят построить более 30 биометановых заводов

Оператор ГТС Украины получил обращение 10 компаний, предлагающих построить более 30 биометановых заводов.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ в Facebook.

В компании отметили, что уже несколько лет ведут системную работу с правительством, Верховной Радой, бизнесом и потенциальными инвесторами в биометановые проекты.

"Компания учитывает этот сектор в планах развития ГТС, и уже сейчас готова предоставлять услуги по транспортировке биометана. В настоящее время в ОГТСУ обратилось более 10 компаний, которые рассматривают строительство 31-го биометанового завода производительностью 225 млн кубометров в год", – говорится в сообщении.

В ОГТСУ добавили, что удачное позиционирование украинского биометана на рынках ЕС нуждается в детализированном и взвешенном подходе, целью которого является наработка механизмов трансграничной торговли биометаном. В частности, снятие барьеров для реализации в странах ЕС биометана, транспортируемого газотранспортной системой.

Также для развития отрасли требуется создание дополнительных финансовых инструментов трансграничного кредитования, которые могут быть применены, в частности, для полного или частичного покрытия расходов производителя на подключение к сетям.

"У заинтересованных сторон и государственных стейкхолдеров есть понимание, что это важные шаги на пути к энергонезависимости, декарбонизации и интеграции в европейский газовый рынок на правах полноправного партнера, благодаря реализации потенциала биометановой отрасли", - добавили в ОГТСУ.

Напоминаем:

В апреле первый в Украине завод по производству биометана подключили к сетям, предприятие за год будет производить около 3 миллионов кубометров газа.