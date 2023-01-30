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Біоенергетика: завдання на 2023 рік

Біоенергетика: завдання на 2023 рік

Підвищення цін на природний газ і електроенергію для населення до рівня ринкових дасть потужний поштовх розвитку біоенергетики
Понеділок, 30 січня 2023, 17:39
Георгій Гелетуха
д.т.н., голова правління Біоенергетичної асоціації України

Біоенергетика може розвиватися високими темпами, заміщуючи імпортний природний газ і нафтопродукти, якщо будуть подолані бар’єри для розвитку сектору. 

Основними перешкодами для розвитку біоенергетики, крім війни, є відсутність затверджених довгострокових цілей, невизначена державна позиція щодо енергетичного використання сільськогосподарських залишків. 

Також необхідно затвердити дорожню карту розвитку біоенергетики до 2050 р. або включити довгострокові цілі по біоенергетиці в оновлену Енергетичну стратегію до 2050 р. Розробити дієву і амбітну державну програму скорочення і заміщення споживання імпортного газу. Мінагрополітики мало б розробити рекомендації щодо можливої частки використання пожнивних решток для виробництва енергії.

На законодавчому рівні потребує вирішення проблема податку за викиди СО2, який несправедливо сплачують котельні та ТЕЦ/ТЕС на біомасі і біогазі. Світова практика – визнавати ці палива "СО2 нейтральними" і не накладати цей податок. 

Цей податок прогнозовано зростатиме: в Україні від наразі 30 грн/т СО2 (<1 Євро/т), а у ЄС – близько 80 Євро/т. 

Вважаємо за доцільне заборонити спалювання лісосічних відходів у лісі, яке дозволяється чинним Лісовим кодексом. Зобов’язати підприємства лісового господарства очищувати ліс шляхом збирання і транспортування лісосічних відходів до найближчої дороги, звідки бізнес купить і вивезе їх у якості палива. Спростити доступ третіх сторін до заготівлі порубкових решток у лісах.

Теплова енергія з твердих біопалив

Природний газ для населення штучно зроблено найдешевшим видом палива, який не вигідно заміщувати чи скорочувати його споживання. 

При такій ціні газу зникає стимул для утеплення будинків і інших енергоефективних заходів. Наприклад, заміщенні газу твердим біопаливом.

Проблему можна вирішити, встановивши єдину ринкову ціну на газ для всіх категорій споживачів. 

Для бідної частини населення варто запровадити фінансову підтримку з боку держави в електронній формі через систему Дія (монетизація субсидій).

Для промисловості і об’єктів комунальної і бюджетної сфери проблемою залишається відсутність цивілізованої біопаливної біржі, яка могла б бути гарантованим джерелом біопалива для виробників енергії і гарантованим джерелом збуту для виробників твердих біопалив.

Законопроєкт про її створення розроблено понад 4 роки тому і досі не розглянуто Верховною Радою. 

Розвиток біоенергетики у Литві підтвердив дієвість і ефективність конкурентного ринку теплової енергії в централізованому теплопостачанні, який порушує монопольне становище теплокомуненерго і вирішує проблеми з доступом незалежних виробників до теплових мереж. Рекомендуємо запровадити цю модель в Україні. 

Електроенергія з біомаси та біогазу

Існують значно рентабельніші альтернативи використання біомасової сировини: виробництво теплової енергії і заміщення природного газу по ринковій ціні, або виробництво біометану. 

Причиною цього є штучне обмеження максимальної ціни е/е на різних сегментах ринку (price caps), а також у субсидування вартості електроенергії для населення в 2-3 рази у порівнянні з ціною е/е для промисловості. 

Необхідні, принаймні, вирівнювання вартості електроенергії для населення з вартістю е/е для промисловості і підняття price caps до рівня, що забезпечуватиме достатню рентабельність виробникам е/е. 

Якщо цього не буде зроблено, інвестори не вкладатимуть гроші у будівництво нових електростанцій в Україні, перенісши його у країни ЄС, де середня вартість електроенергії у 2-3 рази вища. 

Потребує вирішення і проблема розрахунків не в повному обсязі і значна заборгованість перед виробниками е/е з ВДЕ за "зеленим" тарифом. 

Необхідно забезпечити фінансову стабільність Гарантованого покупця через встановлення обґрунтованого тарифу на передачу е/е НЕК "Укренерго". 

Поліпшенню ситуації також сприятиме прийняття закону про контракти на різницю, який дозволить виробникам е/е з ВДЕ продавати її на різних сегментах ринку при компенсації Гарпоком різниці між вартістю продажу і зеленим тарифом. 

Чекає вирішення і проблема відсутності механізму видачі гарантій походження для електроенергії, виробленої з ВДЕ.

Один з підтверджених механізмів розвитку ВДЕ і декарбонізації сектору енергетики країн ЄС є аукціони з державної підтримки проєктів з виробництва електроенергії з ВДЕ і маневрових потужностей та систем акумулювання електроенергії, необхідних для балансування енергосистеми з високою часткою ВДЕ. 

На таких аукціонах ринковим шляхом встановлюється тариф на електроенергію з ВДЕ і від маневреної генерації, мінімально необхідний для інвестора. Необхідні підготовка і проведення таких аукціонів якнайшвидше після завершення воєнного стану. 

Виробництво біометану

Технічним бар’єром є обмежені можливості подачі біометану у ГРС (особливо в літній час). Необхідний редизайн ГРС з об’єднанням споживачів у більш потужні кущі споживання, та встановлення компресорів, які зможуть перекачувати надлишковий біометан з ГРС у ГТС ("reverse flow" компресори). 

Також потрібно запустити реєстр біометану у вигляді, який вимагають профільний закон і постанова КМУ. Потребує зняття заборони експорту біометану та визначення для біометану власного коду УКТЗЕД.

Для використання біометану на транспорті необхідне розроблення і прийняття закону щодо використання біометану як моторного палива, у т.ч. для громадського транспорту та сільськогосподарської техніки.

Необхідне включення до Енергетичної стратегії цілей споживання біометану (5-10% від споживання природного газу на транспорті до 2030 року), а також цілей щодо кількості газових заправних станцій. 

Потребує розроблення механізму підтримки розвитку мережі газових заправних станцій (CNG і LNG). Необхідна розробка технічних вимог щодо використання біометану як моторного палива (CNG і LNG). 

Також потрібно забезпечити можливості отримання гарантії походження біометану без підключення виробника до ГТС або ГРС.

Виробництво біоетанолу 

Ключовим бар’єром у цьому секторі є відсутність вимоги щодо обов’язкової частки біоетанолу у бензині. 

Необхідно встановити обов’язкову частку біоетанолу у бензині на рівні 10% для існуючих двигунів, а на перспективу – до 50-80% для авто з мультипаливними двигунами. 

Наразі 12 країн ЄС мають частину ринку бензину Е10 від 45% (Естонія) до 100% (Болгарія, Румунія). 

Ввести пільгове оподаткування на ввезення до України авто з мультипаливними двигунами, які можуть використовувати до 100% біоетанолу в якості палива. 

Необхідне зменшення ставки акцизного податку на бензини моторні із вмістом не менше 5% біоетанолу, а також зменшення вимог щодо податкового векселя на повну ставку акцизу, необхідного при транспортуванні біоетанолу.

Виробництво біодизелю

Для розвитку цього напрямку пропонуємо встановити обов’язкову частку біодизелю у дизельному паливі на рівні 5%

Забезпечити поступовий перехід на виробництво і споживання гідроочищеної рослинної олії (HVO), яка є повним аналогом дизельного пального і може використовуватися до 100% в існуючих дизельних двигунах. 

Зменшити або скасувати ставки акцизного податку на біодизель. Встановити експортне мито на насіння ріпаку (10% митної вартості товару), аналогічне існуючому на насіння льону, соняшнику, рижію. Запровадити систему збирання відпрацьованої харчової олії в Україні.

Вирощування енергетичних рослин

Сектор потребує створення практично з нуля законодавчого врегулювання, включаючи визначення терміну "енергетичні рослини". Необхідне збільшення строку договору оренди землі для вирощування енергетичних рослин до 20 років (зараз максимум 7 років). 

Зазвичай цикл існування плантацій енергетичних рослин складає 20 і більше років. Вважаємо за доцільне обмежити максимальний розмір орендної плати за малопродуктивні та деградовані землі, на яких вирощуються енергетичні рослини, до 5% нормативної грошової оцінки (зараз до 12%).

Просимо Уряд і Верховну Раду підтримати сектор біоенергетики та організувати системну роботу по зняттю зазначених бар’єрів і прийняттю необхідних для цього законів і інших нормативно-правових актів. 

Вважаємо, що подальший розвиток сектору дозволить Україні зміцнити енергетичну безпеку, повністю відмовитися від імпорту природного газу і значно скоротити імпорт інших енергоресурсів, сприятиме децентралізації і декарбонізації сектору енергетики.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
біопаливо енергетика
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