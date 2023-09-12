Бизнес на российском СПГ: как Бельгия спонсирует войну в Украине

Минулого року Росія заробила понад 3 мільярди євро на поставках скрапленого природного газу на світові ринки завдяки послугам з перевалки скрапленого природного газу (СПГ), який порт Зебрюгге в Бельгії надає російським СПГ-танкерам.

Обсяг фінансової підтримки для України від початку повномасштабного російського вторгнення з боку цієї країни склав 325 млн євро. Через це за останні півтора роки Бельгія влила в російську економіку в 10 разів більше коштів, ніж виділа на допомогу Україні.

Приватна компанія "Новатек", що належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку, є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки.

Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за сприяння його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проєктах. "Новатек" є найбільшим приватним виробником природного газу в Росії.

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Компанія є мажоритарним власником (50,1% акцій) найбільшого в Росії СПГ-терміналу "Ямал СПГ" і наразі реалізує проєкт "Арктик СПГ-2", який має на меті значно збільшити продажі російського СПГ на міжнародних ринках і може подвоїти експортні потужності, якщо Європейські компанії будуть продовжувати цьому сприяти.

Важливість перевалки російського газу в Бельгії

Для виходу на міжнародні ринки проєкт "Ямал СПГ" потребує послуг з перевалки, оскільки Росія може транспортувати СПГ лише криголамними суднами-газовозами через Арктичне море (LNG-танкери арктичного класу).

У світі існує лише обмежена кількість таких криголамних суден, а їх експлуатаційні витрати вищі, ніж у звичайних суден. Тому перевалка здійснюється в портах Зебрюгге (Бельгія) і Монтуар (Франція), щоб дорогі криголами-газовози не плавали навколо світу до Китаю.

"Новатеку" економічно вигідніше залучити звичайні газовози від інших перевізників щоб вони здійснювали дальні плавання. При цьому "Ямал СПГ" може відвантажувати більше СПГ, оскільки криголами-газовози перебувають у плаванні набагато менше часу.

Тип перевалки "танкер-газгольдер-танкер" (який пропонується в Зебрюгге) має своєю перевагою, що обом суднам не обов'язково бути присутніми в порту Зебрюгге одночасно, що часто економить один день. Середні операційні витрати на добу для звичайного газовозу становлять 250-300 тис. євро, а для криголама-газовоза вони ще вищі.

Газові гроші не пахнуть?

Бельгійський незалежний оператор газової інфраструктури Fluxys надає проєкту "Ямал СПГ" потужності для зберігання і перевалки СПГ, для якого вони побудували 5-й резервуар для зберігання СПГ об'ємом 180 000 м³ на терміналі в Зебрюгге.

Fluxys і "Ямал СПГ" (контрольний пакет акцій належить "Новатек") мають чинний 20-річний контракт на перевалку СПГ, підписаний у 2015 році.

З усього обсягу перевалки російського СПГ в Європейському Союзі 72% припало на Зебрюгге у 2022 році. Інші 28% припали переважно на Монтуар (Франція) і, меншою мірою, на Гейт (Нідерланди).

Російський СПГ переважно продається на спотовому ринку за високими цінами, на відміну від трубопровідного природного газу, який переважно прив'язаний до довгострокових контрактів. Це означає щедрі прибутки для "Новатека".

З усіх перевантажень російського СПГ у Зебрюгге 93% було спрямовано на неєвропейські ринки, а саме 3,96 млрд куб. м.

Цих 4 млрд кубометрів занадто мало, щоб підвищити міжнародні ціни на газ. Річний попит Китаю на газ у до пандемії COVID-19 становив близько 400 млрд кубометрів, тож це становить менше 1% від їх загального попиту на газ.

Якби Китай заощадив 1% газу, мінімальний вплив уже було б нейтралізовано. Для порівняння, ЄС зміг заощадити 15% обсгяів споживання газу минулої зими.

У 2022 році "Ямал СПГ" заробив на СПГ, який постачався на неєвропейські ринки через Зебрюгге, більше 3 мільярдів євро за оцінками бельгійських громадських організацій. Для порівняння, Бельгія надала Україні лише 325,8 млн євро фінансової підтримки від початку повномасштабного російьского вторгнення.

Перевалка переважає над імпортом російського СПГ в Бельгії

Загальний імпорт СПГ до Бельгії збільшився на 136% у 2022 році порівняно з 2021 роком. Він склав близько 12,9 млрд куб. м, а частка російського газу склала 23%.

У 2022 році порівняно з 2021 роком імпорт російського СПГ до Бельгії збільшився на 58%. В абсолютних цифрах в 2022 році імпорт склав 2,99 млрд куб. м, при цьому значна частина була реекспортована трубопроводами до Німеччини.

Цей обсяг легко замінити поставками з Катару та США, проте Бельгія не поспішає це робити.

Обсяг перевалки російського СПГ в Зебрюгге у 2022 році збільшився на 35% порівняно з 2021 роком. У 2022 році перевалка російського СПГ склала близько 4,27 млрд кубометрів та перевищила обсяги імпорту.

З цього обсягу 93% (3,96 млрд кубометрів) пішли з Зебрюгге на світові ринки ЄС, тобто не зробили значного внеску в європейську безпеку поставок.

Загроза подальшої експансії російського СПГ за сприяння країн ЄС

У 2022 році виробництво скрапленого природного газу в Росії зросло на 8%, і, незважаючи на санкції, країна-агресор збільшила поставки СПГ на світові ринки, користуючись інфраструктурою Європейських портів, зокрема (і найбільше) терміналу Fluxys у Зебрюгге.

Новатек прагне запустити першу чергу терміналу "Арктик СПГ 2" до кінця цього року і вийти на повну потужність у майже 20 мільйонів тонн СПГ на рік до 2026 року.

Розширення експортних потужностей "Новатека" не лише стимулюватиме економіку країни-агресора, але й матиме шкідливі для клімату наслідки через надзвичайно високі викиди метану в ланцюгах постачання російського газу.

Це також стимулює додаткові інвестиції в газову інфраструктуру в інших країнах та збільшує попит на газ. Більший попит на газ означає більші прибутки для Росії, а це безпосередньо підтримує її військові зусилля та спроби геополітичної експансії в Арктиці.

Бельгія та інші країни ЄС мають негайно зупинити перевалку російського СПГ у своїх портах, а також розірвати всі контракти з "Новатеком". Обсяги імпорту російського СПГ попри значний ріст у 2022 році досі є незначиними у масштабах світового ринку, де найбільшим гравцем є Сполучені Штати Америки.

Тому ембарго на російський СПГ буде відчутним ударом для Путінського режиму, а можливе підвищення світових цін на СПГ буде визначатися кон’юнктурою ринку, діями інших гравців, та при падінні попиту може взагалі не відбутися.