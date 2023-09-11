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Цены на газ в Европе превысили отметку в 400 долларов за тысячу кубометров

Понедельник, 11 сентября 2023, 12:14 - Анастасия Жарикова

Биржевые цены на газ в Европе утром 11 сентября выросли более чем на 5% до 404 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает enkorr.

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на уровне 410,1 долл. (+7,4%) за тыс. куб. м. (+7,4%).

По состоянию на 9:10 по Киеву их стоимость составляла 403,8 долл. за тыс. куб. м. (+5,8%).

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Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 381,8 долл. за тыс. куб.

В пятницу работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии начали забастовку. Биржевые цены на газ в Европе в тот день выросли по итогам дня почти на 6%.

Напоминаем:

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С начала 2023 года суточная добыча газа государственной компании "Укргаздобыча" выросла на 3,31 млн куб. м. Это самый высокий показатель за последние три года.

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