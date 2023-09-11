Убыточный "Газпром" увеличит скидку на газ для Китая до 50%

Вопреки убыточности газового направления "Газпрома" и грядущему повышению цен на внутреннем рынке в РФ, цена на российский трубопроводный газ для Китая будет неуклонно снижаться в ближайшие несколько лет.

О намерении Москвы продавать Китаю газ намного дешевле, чем Европе, свидетельствует документ российского правительства, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Так, в следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектировок правительства РФ. Газ из "Силы Сибири" будет стоить $271,6 за тысячу кубометров.

Для сравнения, газ для Турции и Европы будет продаваться по $481,7 за тысячу кубометров.

Реклама:

Более того, "Газпром" еще и нарастит прокачку газа в Китай.

Если по итогам 2023 года "Газпром" планирует поставить в Китай 22 млрд кубометров газа, то в следующем году объем поставок планируется нарастить до 30 млрд кубов.

Напоминаем:

Реклама:

Экспорт в Евросоюз в лучшие для "Газпрома" года доходил до 170-180 млрд кубометров в год.

За январь–июнь в Европу из России было поставлено 12 млрд кубометров газа.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет.

Причиной плачевного состояния дел в компании называют резкое падение выручки от экспорта. Кроме того, причиной стало сокращение транспортировки газа по газотранспортной системе вкупе с ростом мощностей самой системы после завершения строительства так и не заработавших газопроводов для "Северного потока-2".

При этом, в июле в России объявили двухэтапное повышение внутренних цен на газ, которое превзошло даже прогнозы.

Цены для российских потребителей "Газпрома" будут меняться в два этапа - с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.

Однако даже такое повышение в 1,5-2 раза уступает, к примеру, ценам ООО "Сибнефть-Чукотка", которое реализует газ потребителям Чукотского автономного округа. Причем, последний является одним из нефте-газодобывающих регионов России.

В предыдущий раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.