Как COVID-19 стал основой развития загородной недвижимости

Пандемія COVID-19 внесла свої неприємні корективи у безліч сфер життя. Не оминуло стороню й девелопмент.

Це торкнулося як об’єктів первинних продаж різних сегментів, так і комерційних об’єктів, землі та заміської нерухомості. Тож, що зараз відбувається на ринку нерухомості України й чого очікувати найближчим часом?

Всі за місто!

Результати досліджень показали, що на сьогодні важливим критерієм вибору нерухомості є наявність у пішій доступності зеленої зони. Для людей можливість вийти на терасу чи озеленену територію й побути на свіжому повітрі стала важливішою, ніж локація житла.

Ще у 2020 році, під час першої хвилі пандемії COVID-19, ріелтори відзначали ажіотажний попит на заміську оренду. Це й не дивно, адже проходити самоізоляцію на природі набагато приємніше, ніж у стінах міської квартири.

Пандемія підвищила привабливість заміської нерухомості як більш практичної, безпечної та екологічної локації проживання в період катаклізмів.

А стрімка діджиталізація економіки, яку ковід лише прискорив, практично повністю знівелювала ключовий недолік такого житла — необхідність добирання в місто.

Популярний тепер формат віддаленої роботи дає змогу людям жити за містом та не втрачати по кілька години на дорогу до офісу й назад.

Зараз ми бачимо тенденцію до того, що після закінчення епідемії коронавірусу частина працівників так і не повернеться в офіси. Звичайно, що більшість із них залишаться у своїх міських оселях. Проте, близько 10 % "звільнених" від офісів людей уже працюють над переїздом за місто.

Мова йде про два різних варіанти. Перша доступна опція — заміна квартири будинком. Цей варіант є дорогим та складним у реалізації.

Повноцінна заміна передбачає те, що будинок буде розташовуватися за 30-40 хвилин він місця роботи чи центру Києва й задовольнятиме всі потреби його мешканців.

Також важливо розуміти вирішення питання інфраструктура навколо: наприклад, дитячі садки та школи для дітей. Відповідно покупцям доведеться перейти в більш дорожчий сегмент нерухомості.

Непростою є й реалізація цієї схеми. Людині потрібно виділити достатньо коштів для купівлі будинку, зібратися і переїхати (самому чи з сім’ю) та займатися продажем квартири.

Будинки "вихідного дня" як альтернатива

Другий варіант — купівля в розтермінування будинку "вихідного дня". Він може розташовуватися не так близько до Києва, за 35-40 кілометрів від центру (до прикладу, Одеський чи Новообухівській напрямки). А маршрут до таких об’єктів триватиме приблизно 40 хвилин у найвіддаленіші місця.

Такий формат нерухомості є альтернативною за ціною, а забудовники пропонують розтермінування. До того ж котеджі містечка в Одеському чи Новообухівському напрямках знаходяться на тій віддалі від міста, яка дає змогу будувати житло близько до рекреаційних зон (біля водойм, лісів).

Це створює більш комфортні та екологічні умови проживання. Люди, які обирають для себе другий варіант, мають змогу залишити квартиру в місті. А будинок використовувати для проведення вихідних чи відпустки на свіжому повітрі.

Також варто зазначити, що ринок орендної заміської нерухомості пішов догори саме через вплив ситуації з карантином.

На сьогодні існують проекти, у рамках яких людина купує будинок, використовує його у своїх цілях, а управляюча компанія може здавати його в оренду (у вільний період).

Раніше такі формати були доступні в курортних зонах, як Буковель чи Одеса. Зараз вони активно розвиваються біля Києва.

Загалом розвиток заміського девелопменту росте з кожним роком. Якщо переглянути аналітику Google Trends, можна побачити чіткий, поступальний рух діаграми вверх по запитах "купівля будинку", "купівля будинку заміського".

Ковідна ситуація не лише посприяла розвитку заміського девелопменту, але й підштовхнула забудовників до створення більш якісних проектів та інфраструктури навколо них.

За труднощами — нові можливості

Будь-який сценарій містить у собі можливості для бізнесу.

Незважаючи на невизначеність і масштабні локдауни, карантинні обмеження істотно не вплинули на нове будівництво і у сфері комерційної нерухомості.

Найбільш успішно цей період проходять ритейлери товарів першої необхідності, аптеки та приватні лікарні, які зараз мають усі "карти на руках".

Це саме той сегмент, якій однозначно матиме попит. Аптечні заклади часто є першим і останнім пунктом контакту системи охорони здоров’я з пацієнтами, яким необхідна актуальна інформація, а також рекомендації фахівців.

А майбутньому можливий сценарій трансформації аптек у місця, де люди зможуть вакцинуватися та отримати професійну консультацію терапевтів.

Криза — це можливість у період зниження цін придбати чи орендувати нерухомість, на яку раніше не вистачало коштів. До того ж, криза завжди дає можливість оновлення. Певен, відновлення економічної активності можна очікувати наприкінці 2021-початку 2022 року. На той час ми побачимо нові формати, технології та рішення, які показали свою ефективність в умовах пандемії.