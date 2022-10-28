В начале октября выбор квартир в столице насчитывал более 19 тысяч объявлений. Но уже 17 октября, когда Киев подвергся второй за месяц атаке, количество предложений снизилось на 14%.

Об этом говорится в исследовании OLX Недвижимость.

"Ощутимо предложение уменьшилось в Деснянском (23%), Дарницком (21%) и Днепровском (19%) районах. В то же время меньше всего ситуация изменилась на Печерске и в Шевченковском районе - объявлений стало меньше на 10% и 12% соответственно", - говорится в сообщении.

При этом резкого изменения стоимости аренды не произошло.

Так, за однокомнатные квартиры в Голосеевском и Шевченковском районах арендодатели так же предлагали жилье в течение двух недель октября по стоимости 12 000-12 500 грн, в Соломенском и Дарницком - на уровне 10 000 грн, в Деснянском и Днепровском - 6 000 и 9 000 грн соответственно.

Отмечается, что цены все еще ниже, чем до полномасштабной войны.

"Если сравнивать две недели, когда столица подверглась российским обстрелам, с аналогичным периодом в мирном январе 2022 года, то следует отметить, что сейчас стоимость аренды в большинстве районов еще не достигла довоенного уровня.

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Самые популярные квартиры - однокомнатки - больше всего "упали" в цене в Святошинском и Деснянском районах - почти на 14%. Если же сравнивать с октябрем прошлого года, то разница еще более разительная. Так, цена аренды в вышеупомянутых районах Киева за год меньше на 22% в Деснянском и на 19% в Святошинском", - говорят в OLX Недвижимость.

В общем, по сравнению с прошлым годом, сейчас выбор квартир гораздо больше. Согласно январю, ассортимент квартир в Киеве вырос почти на половину, а в соответствии с октябрем 2021 года - вообще вдвое и по состоянию на 17 октября составил 5 060 объявлений, говорится в исследовании.

На левом берегу Киева выбор среди однокомнатных квартир расширился на 39%, а на правом берегу количество объявлений выросло на 32%.

По состоянию на 17 октября на 18% увеличилось количество предложений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трехкомнатных квартир наоборот уменьшилось - на 5,5% на левом берегу и почти на 8% на правом.

"Вероятно, спрос на большую жилую площадь вызван внутренней миграцией больших семей из прифронтовых регионов", - предполагают аналитики.

Экономическая правда