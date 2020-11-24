Бюджетна криза наздогнала Україну: коштів на незахищені видатки уже немає

З першого погляду, економіка України виявилася стійкою до карантину. На відміну від попередніх криз, коронакризу банківська система проходить без втрат. Визнання банку "Аркада" неплатоспроможним не було пов'язано з пандемією.

Гривня у деякі періоди навіть зміцнювалася, а міжнародні резерви зростали.

Експорт, на якому спеціалізується Україна, майже не постраждав, в той час як імпорт, який завжди суттєво перевищував експорт, дуже суттєво просів. Через це платіжний баланс України вийшов у профіцит – цілком нетипово як для кризових часів.

Навіть перекази заробітчан знизилися не так суттєво, як могли б – лише на 2,5%, а наприкінці літа та восени вони навіть перевищили надходження за аналогічні місяці минулого докарантинного року.

Найбільш вразливими до кризи виявилися державні фінанси. Ухвалений у 2019 році бюджет на 2020 рік вже в квітні довелося переглядати у бік зменшення доходів, збільшення видатків та встановлення дефіциту у розмірі 298 млрд грн.

При запланованому на січень-жовтень дефіциті в 214 млрд грн фактично покрито було лише 120 млрд грн. Це означає, що на листопад-грудень припадає 178 млрд грн "дефіцитних" видатків (тих, на які не вистачатиме доходів бюджету. – ЕП). Загалом в останні два місяці року уряд повинен профінансувати 353 млрд грн видатків.

Перекрити дефіцит бюджету допомогло б продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Новий транш чи навіть місія фонду відкрили б Україні фінансування від Європейського союзу, Світового банку та дозволили б вийти на ринок єврооблігацій.

Проте на відновлення співпраці з МВФ влада вже не розраховує. З 23-го листопада Державна казначейська служба зупинила фінансування всіх не захищених видатків. Яких саме?

Блокування видатків за місяць до кінця року

Державний бюджет не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2020 рік. Одразу двоє високопосадовців в Кабінеті міністрів повідомили ЕП, що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів. – ЕП).

Останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на проведення не захищених видатків ДКС обслугоувала 20 листопада.

В 2019 році на аналогічний крок, через перекидки бюджетних коштів і невиконання надходжень від митниці, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пішов 17 грудня.

Через "щільний графік" міністр фінансів Сергій Марченко не знайшов можливості прокоментувати зупинення фінансування видатків з держбюджету. "Казначейство здійснює виконання показників держбюджету та обслуговування інших клієнтів відповідно до законодавства", – відповіли в прес-службі Мінфіну.

В Держказначействі на запит ЕП не відповіли.

Зупинка означає що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші. – ЕП). За підсумками ІІІ кварталів 2020 року на ці потреби уряд витратив 45,8 млрд грн із запланованих на цей рік 112,6 млрд грн. Тобто, за три місяці до кінця року фінансуванню підлягали видатки ще на 66 млрд грн.

Таким чином, обмеження торкнеться ремонту та будівництва доріг. З прямо передбачених в бюджеті на цей рік 86,8 млрд грн "Укравтодору" на утримання автошляхів за 10 місяців витратили лише 2/3 суми – майже 57 млрд грн.

Які ще програми не будуть профінансовані? Це програми, фінансування яких з тих, чи інших причин так і не розпочалось. Станом на початок листопада (останні дані Міністерства фінансів) таких було 74 програмами на загальну суму 19,02 млрд грн.

Частина цієї суми – видатки на відомства, які планували створити цього року, однак вони так і не запрацювали. Наприклад, 650 млн грн мали піти на Бюро фінансових розслідувань (створення аналогічного органу – Бюро економічної безпеки – Верховна Рада підтримала у першому читанні лише у вересні).

Те ж саме стосується Комісії з регулювання азартних ігор, яку уряд повністю сформував лише 18 листопада.

Переважна ж частина видатків, за якими так і не було розпочато фінансування, пов'язана з соціальним захистом, екологією або будівництвом. Наприклад, за 10 місяців не витратили, і вже не витратять, жодної гривні зі 100 млн грн, передбачених на реконструкцію аеропорту "Дніпро".

Це ж стосується 500 млн грн передбачених на ремонт дороги з Дніпра до Мелітополя і стільки ж для ремонту дороги Київ-Суми-Харків.

Очевидно, без фінансування залишаться програма реконструкції палаців спорту (на 150 млн грн), будівництва нових станцій метро у Харкові (на 234 млн грн) та будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури (на 100 млн грн).

Непрофінансованою залишиться програма державної підтримки на зменшення викидів парникових газів (на 1 млн грн) та програми з покращення стану довкілля (на 16,5 млн грн). Майже півмільярда гривень цього року планувалось витрати на житло для внутрішньо переміщених осіб.

Без фінансування ризикують залишитись навіть деякі медичні програми, які в умовах пандемії коронавірусу мали б бути в пріоритеті для держави. Серед них 100 млн грн на обласний онкоцентр у Харківській області, 300 млн грн на центр перинатології, акушерства та гінекології в Ужгороді, 80,77 млн грн на закупівлю ангіографів.

Разом з тим грошей для виплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери, пенсій чи забезпечення фінансування лікарень (так звані захищені видатки) у 2020 році повинно вистачити.

Чи зможе Мінфін профінансувати їх в січні 2021 року, коли доходи державного бюджету традиційно менші ніж в інші місяці, експерти не беруться оцінювати.

Як сталась бюджетна криза

Коли в квітні парламент вносив зміни до державного бюджету, дохідні показники базувались на отриманні коштів від МВФ.

За умовами програми stand-by протягом 2020 року Україна мала отримати загалом три транші, з яких отримали лише один – 2,1 млрд дол. Другий і третій транші по 700 млн дол кожен українська влада розраховувала отримати восени.

Проте МВФ призупинив співпрацю з Україною.

Співпраця з МВФ була зупинена після того, як Конституційний суд своїм рішенням фактично перекреслив досягнення у антикорупційній реформі.

Ще раніше довіру МВФ похитнула відставка голови Національного банку Якова Смолія, а також проєкт бюджету на наступний рік, у якому урядовці пропонували встановити граничний рівень бюджету на рівні 270 млрд грн.

Не дивно, що на початку листопада до Вашингтона, на переговори з фондом, поїхав саме голова НБУ Кирило Шевченко – не в останню чергу для того, аби переконати фонд, що політика центробанку залишається незмінною.

"Ми цінуємо нашу постійну тісну співпрацю з МВФ, яка свідчить про те, що і НБУ, і сама Україна рухаються в правильному напрямі. Ми сподіваємося на збереження довготривалих конструктивних відносин найближчими роками", – заявив голова центробанку за підсумками зустрічі з представниками фонду.

17 листопада президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою заявив, що "Україна виконала всі структурні маяки програми МВФ".

Однак фонд все ще не поспішає відправляти до України навіть свою місію, не кажучи вже про перерахунок другого траншу кредиту.

Можливо тому, що за словами Сергія Марченко наразі Україна виконала лише 4 з 10 "маяків" МВФ.

Фінансування МВФ важливе, адже його мають зараховувати прямо до державного бюджету. Крім цього, отримання Україною траншу МВФ дало б позитивний сигнал інвесторам та іншим міжнародним партнерам, пояснює інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

"Чи є альтернатива МВФ? Є, якщо ви Польща чи Німеччина, Іспанія чи навіть Греція. Якщо вам довіряють без МВФ, то ви виходите та позичаєте гроші на ринку скільки потрібно. Для такої країна як Україна альтернативи нема.

Тому що немає альтернативи запозичень на фондовому ринку. Фізично нема. На ринку інвестори хочуть бачити співробітництво України та МВФ. Тому що без нього нам просто не довіряють", – вважає Фурса.

Позитивний сигнал у співпраці України з МВФ, наприклад офіційна заява чи візит місії фонду, міг би стати підставою для виділення Україні 1,2 млрд євро пільгового кредиту від ЄС. Такого сигналу було б достатньо і для розміщення євробондів на західних ринках капіталів.

"Ніхто не позичає Україні. І це в той час, як світові фондові ринки перебувають на максимумах, коли у світі дуже багато грошей, а відсотки рекордно низькі", – додає аналітик.

Коштів ЄС, траншу МВФ та надходжень від розміщення євробондів було б достатньо для того, аби перекрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Решту можна було б компенсувати на внутрішньому ринку від продажу ОВДП, ставки за якими зменшилися б, адже обсяги запозичень були б менші.

Що ще може зробити уряд

Внутрішні запозичення. Коштів, яких не вистачає для покриття дефіциту Мінфін міг би позичити на внутрішньому ринку. Але великомасштабні запозичення в умовах невизначеності з майбутнім посиленням карантину та майбутньої співпраці з МВФ призведуть до зростання вартості обслуговування боргу.

Крім цього, такі запозичення будуть короткостроковими, тобто повертати їх доведеться вже на початку наступного року.

Мінфіну вже важко залучати кошти для фінансування видатків бюджету. Під час останнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 17 листопада вдалося залучити лише 2,5 млрд грн. Тому Мінфін йде на підвищення ставок за внутрішнім боргом. Вони зросли до 11,1% річних проти 9-10% декілька місяців тому.

Однак навіть попри це охочих позичати гроші державі знаходиться небагато.

Емісія. Пропозиції надрукувати гроші, яких не вистачає державі для фінансування видатків, не зникають з інформаційного порядку денного.

Напередодні про нього заговорив навіть екс-очільник Мінекономіки Тимофій Милованов, який раніше критикував цю ідею.

"Я зараз скажу річ, яку більшість економістів, що мене знають, назвуть неправильною, а може й навіть порушенням релігії. Я вважаю, що зараз нам потрібно закривати бізнеси і надавати їм фінансування. Фінансування в нас не вистачає. Тож йдеться про друк грошей", – заявляв він.

Згодом Милованов пояснив, що мав на увазі залучення емітованих коштів через ОВДП, але за ринковими ставками, які, на думку екс-міністра економіки, повинні бути на рівні 15-18%.

Українське законодавство забороняє Національному банку прямо позичати гроші уряду. Тож робитимуть це за посередництва банків: вони братимуть у Нацбанку кредит рефінансування, а за нього вже купуватимуть облігації.

"В нас є дуже складні завдання в цей місяць. Останні дні ми займаємось досить складними речами з приводу переконання Національного банку, банків, в тому що в нас є питання фінансування бюджету і способи його фінансування", – переконував підопічних на початку травня Сергій Марченко.

"Тому до всіх прохання: в цей період часу намагатися бути максимально ретельними з приводу виконання видаткових повноважень. Якщо можна відкласти виконання якихось видатків, в межах закону, я вам пропоную це зробити", – наголошував міністр.

Від початку коронакризи Нацбанк запровадив декілька нових інструментів рефінансування. Зокрема, це довгострокове рефінансування строком до 5 років. Починаючи з квітня НБУ видав банкам вже понад 50 мільярдів надрукованих гривень.

Якщо схема з емісією запрацює, то це, ймовірно, матиме негативні наслідки для економіки у вигляді знецінення гривні та зростання інфляції. В підсумку це вдарить по доходах звичайних громадян.

Погіршує ситуацію поширення коронавірусу. Напередодні, уряд запровадив в Україні "карантин вихідного дня", який сильно вдарить по сектору послуг та компаніям, що продають непродовольчі товари. Їм вже пообіцяли економічну підтримку. Однак, де взяти на неї фінансові ресурси поки що невідомо.

Що вже точно зрозуміло, так це те, що прибутковість цих компаній знизиться, а відтак зменшаться й такі потрібні бюджету податкові відрахування.