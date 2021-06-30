Із НБУ йде ще один директор департаменту
Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що планує завершити роботу в Нацбанку.
Про це він повідомив у Facebook.
"Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза (директора Департаменту ліцензування, який заявив, що керівництво департаменту подало заяви про звільнення - ред.).
Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ - куратором Департаменту фінансової стабільності", - написав Ваврищук.
Нагадаємо:
Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.
Нацбанк заявляє, що 9 співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення - Департамент продовжуватиме роботу у штатному режимі.
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Економічна правда
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