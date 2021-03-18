Справа Приватбанку: Рожкову підозрюють в держзраді через роботу з Kroll – ЗМІ

Проти першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та кількох співробітників НБУ, які працювали над розслідуванням та націоналізацією Приватбанку у 2016 році, ведеться розслідування - їм загрожують потенційні звинувачення у держзраді та розкраданні.

Про це пише Kyiv Post з посиланням на відповідний документ Офісу генпрокурора.

"Причина? НБУ поділився інформацією з компаніями, включаючи детективну компанію Kroll Inc., консалтингову компанію AlixPartners та юридичні фірми Hogan Lovells and Asters.

Перераховані структури - компанії, які Україна офіційно найняла для розслідування або сприяння націоналізації Приватбанку, якому на момент націоналізації у 2016 році не вистачало 5,5 млрд доларів. Його колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов нібито привласнили гроші банку через шахрайські кредити та відмивання грошей. Робота Kroll була невід’ємною частиною викриття втрати коштів", - пише видання.

Газета нагадує, що Коломойський та Боголюбов заперечують звинувачення у розкраданні коштів та оскаржують націоналізацію Приватбанку в судах.

Рожкова заявила Kyiv Post, що їй невідомі будь-які очікувані звинувачення проти неї, але в нападках на співпрацю НБУ з іноземними компаніями нема нічого нового.

"Це просто сюрреалістично", - написала вона на прохання прокоментувати ситуацію.

"Коломойський постійно намагався отримати доступ до слідства різними способами.

Вони вдарили по НБУ, щоб він припинив співпрацю з цими компаніями, намагалися публічно дискредитувати це співробітництво, кажучи, що воно було дорогим, що ми не знаємо, куди йдуть гроші", - сказав журналіст Андрій Яніцький, який розслідував справу націоналізації Приватбанку та написав про це книгу.

"Дійсно, Коломойський неодноразово намагався порушити державну співпрацю з іноземними компаніями, використовуючи різні заяви та PR-кампанії.

Співпраця досліджувалась епізодично державними органами, включно з НАБУ у 2019 році та ДБР. На сьогодні з цього нічого не вийшло", - пише видання.

За словами джерел Kyiv Post, ініціатором відновлення розслідування міг бути нинішній голова НБУ Кирило Шевченко або хтось із посадовців Офісу президента, розслідування проводиться СБУ та ДБР.

У НБУ відмовились коментувати інформацію, в СБУ заявили, що прокоментують пізніше.

НБУ, Офіс Зеленського та ДБР на момент публікації статті на момент публікації не відповіли на запит.

"Останні заходи щодо розслідування співпраці НБУ з іноземними компаніями вийшли з офісу Зеленського", - зазначають джерела видання.

"Джерела додали, що це може бути черговою спробою позбутися Рожкової, яка протистоїть Шевченкові. Глава НБУ проголосував за її догану після того, як вона поспілкувалася з Kyiv Post.

Він також позбавив Рожкову функцій банківського нагляду. Пізніше Рожкова заявила про спроби цензурувати її інтерв'ю для видання "Новое время". НБУ заперечує спробу цензури", - підкреслює газета.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

27 травня 2019 року Приватбанк подав апеляційну скаргу на відповідне рішення суду.

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