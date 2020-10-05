Рада НБУ висловила недовіру та догану заступникам голови Нацбанку з команди Смолія

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія звільненого у серпні.

Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Данилишин пише, що на засіданні 5 жовтня орган вжив відповідні міри у зв’язку із порушеннями топ-менеджерами НБУ розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України.

Нагадуємо:

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років.

Раду НБУ впродовж багатьох років очолює Богдан Данилишин, який має перманентний конфлікт з правлінням НБУ. У 2019 році Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики неефективною.

У відповідь Яків Смолій натякнув на синхронність тез Ради НБУ на чолі з Данилишиним та олігарха Ігоря Коломойського з його прибічниками. За словами Смолія, частина Ради НБУ безпідставно продукує негативну оцінку політиці НБУ.

Член Ради НБУ Віктор Козюк вважає, що Рада НБУ втягнута в політичні протистояння