НБУ згортатиме антикризові заходи для банків через зростання економіки 

Національний банк поступово припинятиме антикризові монетарні заходи на підтримку банків під час пандемії коронавірусу, адже українська економіка повертається до стійкого зростання.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Йдеться, зокрема, про довгострокове рефінансування та процентні свопи – їх регулятор запровадив у відповідь на коронакризу. Зазначається, що ці механізми надали додаткову підтримку банківській системі та кредитуванню під час найтяжчого періоду кризи та на початковому етапі економічного відновлення.

Наразі ж в умовах повернення економіки до стійкого зростання та стабілізації функціонування фінансових ринків вони втрачають актуальність.

За оцінками Національного банку, банківська система України перебуває у високоліквідному стані та може вже повертатися до засад, що діяли до коронакризи. Для мінімізації ризиків та ретельнішого аналізу роботи банків у попередніх та нинішніх умовах, згортати заходи підтримки будуть поступово.

Так, із 01 липня 2021 року граничні строки кредитів довгострокового рефінансування скоротяться з 5 до 3 років. Також будуть обмежені обсяги аукціонів: із липня – до 5 млрд грн, із серпня – до 4 млрд грн, із вересня – до 3 млрд грн.

Водночас, періодичність аукціонів своп процентної ставки з 01 липня зменшиться з двох до одного разу на місяць, а гранична строковість – із 5 до 3 років.

Крім того, Національний банк змінить операційний дизайн монетарної політики. Так, із 01 липня строковість депозитних сертифікатів повернеться до докризового показника – із 7 до 14 днів. Це надасть стимули для розвитку міжбанківського кредитного ринку.

За відсутності суттєвих шоків на фінансових ринках застосування довгострокового рефінансування та процентного свопу буде припинено з 01 жовтня 2021 року. Додатково у вересні розглядатиметься доцільність зниження строковості за регулярними кредитами рефінансування.

Водночас, НБУ за необхідності готовий відновити використання антикризових заходів підтримки банків.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

Економічна правда