Смолій зустрічався із Зеленським перед поданням заяви на звільнення

Ексголова Національного банку Яків Смолій підтвердив, що зустрічався із президентом Володимиром Зеленським щоб узгодити процедуру відставку.

Про це він повідомив під час пресбрифінгу.

"Кілька днів назад у мене була зустріч із президентом. Ми обговорили порядок і час коли я подаю заяву про відставку", - підтвердив Смолій.

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск".

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Економічна правда





