Відставка Смолія була для нас несподіванкою — Офіс Зеленського

В Офісі президента України заявили, що були здивовані рішенням Якова Смолія піти у відставку з посади голови НБУ та підкреслили, що президент Володимир Зеленський підтримує незалежність Нацбанку.

Про це в ОП заявили в коментарі американському виданню Washington Post.

"Відставка Смолія стала несподіванкою для Офісу президента. Ніхто не очікував і не вимагав його заміни. Офіс Президента не може змусити людину залишитися на посаді, якщо він або вона цього не хоче", - відповіли в ОП.

Водночас, відповідаючи на питання про зацікавленість олігарха Ігоря Коломойського, який довгий час прагнув відставки Смолія, в Офісі президента запевнили, що олігарх не має впливу на держустанови.

"Божевільня викликає Гонтарєву", - у свою чергу прокоментував Коломойський питання WP про його зв’язок з переслідуванням ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.