НБУ почав видавати "рефінанс" банкам за новими правилами
Національний банк задовольнив заявки на отримання рефінансування дев'яти банків на загальну суму 6,9 мільярда гривень під 8% річних.
Про це повідомляє FinClub.
На тендері пропонувалися кредити рефінансування на термін до 85 днів. Назви банків-позичальників не уточнюються.
Вже 8 травня відбудеться перший аукціон з видачі рефінансу терміном від 1 до 5 років.
Рекомендуємо почитати: НБУ гне свою лінію. Як різке зниження облікової ставки допоможе пережити кризу
Нагадуємо:
НБУ розширив термін надання "коротких" кредитів рефінансування з 30 до 90 днів.
Крім того, регулятор заявив про запровадження програми видачі довгострокових кредитів рефінансування банкам на термін від 1 до 5 років з плаваючою ставкою, яка дорівнюватиме обліковій ставці.
На думку Нацбанку, цей інструмент стане гарантією достатньої ліквідності в банківській системі в разі погіршення настроїв учасників фінансового ринку.
НБУ розраховує, що банки використовуватимуть цей інструмент для більш активного кредитування проектів, які потребують довгострокового фінансування, зокрема інфраструктурних.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua