НБУ почав видавати "рефінанс" банкам за новими правилами

Національний банк задовольнив заявки на отримання рефінансування дев'яти банків на загальну суму 6,9 мільярда гривень під 8% річних.

Про це повідомляє FinClub.

На тендері пропонувалися кредити рефінансування на термін до 85 днів. Назви банків-позичальників не уточнюються.

Вже 8 травня відбудеться перший аукціон з видачі рефінансу терміном від 1 до 5 років.

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Нагадуємо:

НБУ розширив термін надання "коротких" кредитів рефінансування з 30 до 90 днів.

Крім того, регулятор заявив про запровадження програми видачі довгострокових кредитів рефінансування банкам на термін від 1 до 5 років з плаваючою ставкою, яка дорівнюватиме обліковій ставці.

На думку Нацбанку, цей інструмент стане гарантією достатньої ліквідності в банківській системі в разі погіршення настроїв учасників фінансового ринку.

НБУ розраховує, що банки використовуватимуть цей інструмент для більш активного кредитування проектів, які потребують довгострокового фінансування, зокрема інфраструктурних.

Економічна правда