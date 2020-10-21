Рожкову позбавили основних повноважень

Правління Національного банку позбавило першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери.

Відповідне рішення ухвалило правління Нацбанку 20 жовтня, повідомляють джерела ЕП в НБУ.

Зокрема, своїм рішенням правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши у ньому нову вертикаль підпорядкування.

До неї увійшли Департамент методології регулювання діяльності банків, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ. Цю вертикаль управління закріпили за Рожковою.

Правління НБУ забрало з підпорядкування Рожкової 6 ключових для нагляду за банківським ринком департаментів та передало їй 3 підрозділи, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банків.

Раніше у підпорядкуванні Рожкової було 7 структурних підрозділів: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, Департамент фінансового моніторингу, Департамент ліцензування, Департамент методології регулювання діяльності банків та Департамент аналітики та наглядових технологій.

Всі ці департаменти, крім Департаменту методології регулювання діяльності банків, тепер перейшли у вертикаль управління Шевченка.

Тепер у підпорядкуванні голови правління НБУ Шевченка 15 підрозділів - це майже половина всіх структурних одиниць НБУ.

Економічна правда раніше повідомляла, що правління Нацбанку може піти на подібний крок для того, аби змусити членів правління НБУ часів Якова Смолія подати у відставку.

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Ярослав Вінокуров, ЕП