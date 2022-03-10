Рух до 1917 року та "дебізнефікація" росії: підсумки на економічному фронті 10 березня

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Агресивні дії росії проти України та інших країн-сусідів не лишаються безкарними. Уряди західних країн запроваджують проти країни-агресора пакети жорстких санкцій, а відповідальні західні компанії ухвалюють рішення бойкотувати окупанта. Як наслідок, російська економіка слабне, росіяни зубожіють та втрачають робочі місця.

Серйозні наслідки санкцій та солідарних дій Заходу проти агресора росіяни відчувають вже зараз. І з часом, коли громадяни країни-бензоколонки проїдять свої заощадження, відповідальність за агресію проти України відчуватиметься ними зі ще більшою силою.

Російський режим наразі ще не зрозумів глибини тієї ями, яку вирив собі та економіці цілої країни. Його реакція на економічну ізоляцію — ще більша економічна ізоляція, на труднощі з валютними розрахунками — запровадження ще більших обмежень на ці розрахунки.

Не дивно, що деякі найбагатші росіяни вже не приховують свого занепокоєння та роздратування курсом, який для росії обрав її диктатор.

Олігархи проти

На бойкот російських компаній у російській владі вирішили відповісти вже випробуваним історією та війною на Донбасі способом — націоналізацією. У державній думі росії запропонували націоналізувати активи та майно західних компаній, які оголосили про вихід з російського ринку.

Цій новині, ймовірно, зраділа "мережа ресторанів швидкого харчування ДонМак", яка виникла після "націоналізації" терористами "днр" донецького McDonald’s: для них це можливість розширити бізнес на 850 зачинених МакДоналдсів у росії.

Водночас для людей, які займаються бізнесом, така новина радості приносить мало. Навіть російські олігархи "прокинулися" від такої зухвалості кремля.

Так, співвласник "Норнікелю" Володимир Потанін заявив, що такі дії російської влади повернуть росію назад до 1917 року.

"Не впевнений, наскільки сьогодні доцільно говорити про націоналізацію активів закордонних компаній", — заявив він.

Олігарх попередив, що після націоналізацій повернути довіру іноземних інвесторів до російської економіки буде неможливо протягом десятків років.

Ще один російський олігарх — Роман Абрамович — також починає відчувати наслідки політики російського режиму. Його металургійній та гірничодобувній компанії Evraz припинили лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Футбольний клуб Абрамовича — "Челсі" — втратив можливість продавати свою символіку, продавати квитки на свої матчі та навіть здійснювати трансфери футбольних гравців та укладати нові контракти з ними.

Дорога "іграшка" олігарха більше не приноситиме йому задоволення. Водночас і продати її абрамович не може. Уряд Британії готовий погодити таку угоду лише у разі, якщо кошти від продажу не надійдуть на рахунки російського олігарха.

Хроніки економічної "спецоперації"

Протягом дня 10 березня російський ринок залишили 30 міжнародних компаній, а разом з ними – близько 50 брендів. Ще сім компаній залишилися в росії, але призупинили інвестиції та нові проєкти.

Серед них мережі готелів Hilton, Hyatt та InterContinental, FMCG-гіганти Mars (Mars, Snickers, M&M's, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, Pedigree, Whiskas), Mondelez International (Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) та JTI (Winston, LD, Camel, Sobranie), а також підтримку франчайзі зупинила американська мережа фастфудів Burger King.

Загальна кількість компаній, які вийшли з російського ринку за п'ятнадцять днів війни перевалила за 300.

Більшість компаній, що пішли сьогодні, припиняли продажі та постачання, але вихід деяких все ж торкнувся зупинення виробництв та закриття власних магазинів, що коштувала росіянам близько трьох тисяч робочих місць.

Свій бізнес в РФ згортає перший інвестбанк Goldman Sachs Group Inc. У процесі виходу банк продовжить торгувати корпоративними бондами, прив’язаними до країни, але не робитиме ставки щодо їхніх котирувань.

Потрясінням на фінансовому ринку стане припинення роботи однієї з найбільших систем міжнародних грошових переказів Western Union, яка виходить не лише з росії, але й з Білорусі. Тож отримувати гроші від родичів з-за кордону росіянам вже за два тижні стане набагато важче.

Бізнес-операції в країні припинив виробник будівельної техніки Caterpillar, хімкорпорація 3M, гірничодобувна компанія Rio Tinto. Великий виробник сільськогосподарської техніки Deere та виробники автівок Mitsubishi та Stellantis припинили поставки на росію.

Автовиробник Toyota тимчасово призупинила виробництво автомобілів у РФ та експорт машин та комплектуючих. Також поставки припиняє виробник комп’ютерної техніки Epson та ігрових консолей Nintendo.

Як завжди, в топі по бойкоту російського ринку залишається ІТ-галузь. Росія втратила доступ до маркету застосунків для Android Google Play, онлайн майданчик для маркетологів-фрілансерів Fiverr, провайдера супутникового зв’язку GlobalStar, мобільні ігри розробника популярної франшизи Angry Birds Rovio, а також сервіс для поїздок BlaBlaCar.

До бойкоту росії також приєдналися дві з трьох найбільших студій Sony Music Group та Warner Music, видавництво Hearst (глянці Esquire, Men's Health, Harper's Bazaar і Cosmopolitan), бренди одягу та взуття Hugo Boss, Crocs, Uniqlo, а також косметичні бренди Lush та Shiseido.

Вплив санкцій та ізоляції відчули на собі і російські компанії. Так, Lada повідомила про припинення виробництва автомобілей, а "Уральські авіалінії" заявили, що протримаються без зупинки авіафлоту максимум два місяці. Останнім розраховувати на появу запчастин дуже важко, оскільки сьогодні навіть здавалося б дружній Китай відмовив росії у нових поставках.