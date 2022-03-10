Санкції проти Абрамовича: уряд Британії готовий у майбутньому дозволити продати "Челсі", але з умовою

Запроваджені санкції проти власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича та ліцензія, яка була оформлена на "Челсі", наразі зупиняють будь-яку перспективу продажу клубу. Проте британський уряд готовий розглянути це питання в майбутньому за низки умов.

Про це пише BBC Sport.

Зазначається, що уряд готовий у майбутньому розглянути питання про ліцензію, яка дозволила б продати клуб, але за умови, що виручені кошти не перейдуть Абрамовичу. Це пояснюється тим, що так буде краще для самого клубу.

За даними видання, "Челсі" продовжує цікавити потенційних покупців, навіть попри санкції проти Абрамовича. Водночас Sky Sports описав, як санкції проти російського олігарха зачеплять діяльність клубу.

Зокрема, заборонено пропонувати нові контракти гравцям або персоналу. У футболістів Антоніо Рюдігера, Андреаса Крістенсена і Сезара Аспілікуети угоди закінчуються 30 червня.

Також заборонено проведення трансферної діяльності.

Крім цього, запроваджується продаж нових квитків на матчі для будь-якої команди, включаючи жіночі та юніорські команди (лише власники абонементів та власники наявних квитків зможуть відвідати матчі).

Також заборонено продавати товари фанатам (наявний товар можна продавати через третіх осіб). Також клуб не може виконувати жодних робіт з перепланування стадіону.

Крім того, заборонено витрачати понад 500 тис фунтів стерлінгів на охорону, стюардування та харчування на домашній матч і понад 20 тис фунтів стерлінгів – на виїзний.

При цьому клуб продовжить грати матчі АПЛ, а персонал отримуватиме зарплату.

Нагадаємо:

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі".

Повідомлялося, що Абрамович виставив футбольний клуб "Челсі" на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Економічна правда