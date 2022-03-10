Hilton і Hyatt не відкриватимуть нові готелі в Росії, але існуючі не закриють
Мережі готелів Hilton і Hyatt вирішили припинити відкриття нових готелів в Росії.
Про це йдеться у офіційних пресрелізах компаній.
Мережа Hilton у своїй заяві повідомила, що зупиняє всю нову діяльність у Росії, а також має намір спрямувати свій прибуток від роботи у Росії на гуманітарну допомогу Україні.
"Ми закрили наш корпоративний офіс у Москві та забезпечимо продовження роботи та оплату праці для всіх співробітників, яких це торкнулося", – йдеться у повідомленні Hilton.
Hilton повідомляє, що надасть до 1 мільйона ночей у готелях по всій Європі українським біженцям.
Мережа Hyatt також зазначила, що зупиняє нову діяльність та будь-які нові інвестиції в Росії.
"Ми продовжимо оцінювати роботу готелів у Росії, дотримуючись чинних санкцій та директив уряду США", – наголошується в заяві.
Економічна правда
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