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Hilton і Hyatt не відкриватимуть нові готелі в Росії, але існуючі не закриють

Четвер, 10 березня 2022, 08:00
 
William Thomas Cain/Getty Images

Мережі готелів Hilton і Hyatt вирішили припинити відкриття нових готелів в Росії.

Про це йдеться у офіційних пресрелізах компаній.

Мережа Hilton у своїй заяві повідомила, що зупиняє всю нову діяльність у Росії, а також має намір спрямувати свій прибуток від роботи у Росії на гуманітарну допомогу Україні.

"Ми закрили наш корпоративний офіс у Москві та забезпечимо продовження роботи та оплату праці для всіх співробітників, яких це торкнулося", – йдеться у повідомленні Hilton.

Hilton повідомляє, що надасть до 1 мільйона ночей у готелях по всій Європі українським біженцям.

Мережа Hyatt також зазначила, що зупиняє нову діяльність та будь-які нові інвестиції в Росії.

"Ми продовжимо оцінювати роботу готелів у Росії, дотримуючись чинних санкцій та директив уряду США", – наголошується в заяві.

Економічна правда

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