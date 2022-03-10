Китай не допоможе РФ із запчастинами для літаків
Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків.
Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов. Його слова передають розмі.
Зазначається, що перевізники шукатимуть можливості постачання авіазапчастин в інших країнах, наприклад, Туреччині чи Індії.
Нагадуємо:
Євросоюз ввів санкції, які заборонили постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.
Більшість літаків російських перевізників - іноземного виробництва, насамперед, Boeing і Airbus.
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