Mitsubishi Electric припиняє поставки продукції в РФ
Японська багатонаціональна компанія з виробництва електроніки та електричного обладнання Mitsubishi Electric припиняє поставки електроніки в РФ.
Про це йдеться у заяві компанії в четвер.
Компанія поставляла на російський ринок електронну продукцію: кондиціонери, побутову техніку, обладнання для промислової автоматизації.
"У зв'язку з фінансовою та логістичною ситуацією, що склалась, ми вимушені припинити поставки в РФ", - йдеться у заяві.
Також компанія спрямує через Управління верховного комісара ООН у справах біженців 1 млн євро допомоги Україні.
Економічна правда
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