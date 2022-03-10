Mitsubishi Electric припиняє поставки продукції в РФ

Японська багатонаціональна компанія з виробництва електроніки та електричного обладнання Mitsubishi Electric припиняє поставки електроніки в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії в четвер.

Компанія поставляла на російський ринок електронну продукцію: кондиціонери, побутову техніку, обладнання для промислової автоматизації.

"У зв'язку з фінансовою та логістичною ситуацією, що склалась, ми вимушені припинити поставки в РФ", - йдеться у заяві.

Також компанія спрямує через Управління верховного комісара ООН у справах біженців 1 млн євро допомоги Україні.

Економічна правда