UNIQLO призупинить роботу в РФ, але не виходить з ринку

Група Fast Retailing, до якої входить UNIQLO, заявила, що продовжить працювати в Росії, але тимчасово припинить діяльність.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Хоча ми продовжуємо наш бізнес UNIQLO в Росії, стає очевидним, що ми більше не можемо працювати далі через низку труднощів. Тому сьогодні ми вирішили тимчасово призупинити нашу діяльність", – пише Fast Retailing.

Компанія також апелює до "прости росіян" та каже, що "наша місія – запропонувати широкій публіці базовий, доступний одяг, створений для кожного".

"В рамках нашої місії UNIQLO зробив повсякденний одяг доступним для широкої громадськості в Росії. Проте останнім часом ми зіткнулися з низкою труднощів, зокрема з операційними проблемами та загостренням конфліктної ситуації. З цієї причини ми тимчасово призупиняємо нашу діяльність", – пише UNIQLO.

Група заявила, що пожертвує 10 мільйонів доларів та одяг для України на через управління у справах біженців ООН.

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