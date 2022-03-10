Американські виробники взуття Crocs і Skechers призупинили поставки в РФ
Американський виробник взуття Crocs призупиняє бізнес-операції та імпорт товарів у РФ.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Crocs прийняла рішення призупинити свою діяльність в Росії, включаючи онлайн-продаж та роздрібну торгівлю.
Також компанія призупинила ввезення товарів в країну", - йдеться у заяві.
При цьому, компанія продовжить платити зарплату своїм працівникам у Росії.
Crocs також зробить пожертву на користь ЮНІСЕФ для надання гуманітарної допомоги дітям та сім'ям переміщених осіб.
Призупинив постачання взуття в Росію і американський виробник Skechers.
Зазначається, що компанія призупинила постачання взуття в Росію через війну в Україні, а також виділяє 500 тис дол гуманітарної допомоги для організацій, що працюють в Україні.
Skechers також розглядає можливість передати взуття та шкарпетки для українських біженців.
Економічна правда
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