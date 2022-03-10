Американські виробники взуття Crocs і Skechers призупинили поставки в РФ

Американський виробник взуття Crocs призупиняє бізнес-операції та імпорт товарів у РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Crocs прийняла рішення призупинити свою діяльність в Росії, включаючи онлайн-продаж та роздрібну торгівлю.

Також компанія призупинила ввезення товарів в країну", - йдеться у заяві.

При цьому, компанія продовжить платити зарплату своїм працівникам у Росії.

Crocs також зробить пожертву на користь ЮНІСЕФ для надання гуманітарної допомоги дітям та сім'ям переміщених осіб.

Призупинив постачання взуття в Росію і американський виробник Skechers.

Зазначається, що компанія призупинила постачання взуття в Росію через війну в Україні, а також виділяє 500 тис дол гуманітарної допомоги для організацій, що працюють в Україні.

Skechers також розглядає можливість передати взуття та шкарпетки для українських біженців.

Економічна правда