Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі

Система грошових переказів Western Union тимчасово зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми знаходимося в діалозі з широким спектром зацікавлених сторін та намагємося ухвалити правильне рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі. Ми провели ретельну оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема наслідків для наших товаришів по команді, партнерів і клієнтів", – пише Western Union.

Зрештою з огляду на трагічні наслідки тривалого нападу Росії на Україну компанія ухвалила рішення призупинити операції в Росії та Білорусі.

"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення", – резюмує компанія.