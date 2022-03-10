Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі
Система грошових переказів Western Union тимчасово зупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Ми знаходимося в діалозі з широким спектром зацікавлених сторін та намагємося ухвалити правильне рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі. Ми провели ретельну оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема наслідків для наших товаришів по команді, партнерів і клієнтів", – пише Western Union.
Зрештою з огляду на трагічні наслідки тривалого нападу Росії на Україну компанія ухвалила рішення призупинити операції в Росії та Білорусі.
"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення", – резюмує компанія.
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua