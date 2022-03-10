Останній з тютюнових гігантів відповів на вторгнення РФ: зупиняє інвестиції та рекламу

Japan Tobacco International (JTI), великий світовий виробник тютюнових виробів, призупиняє нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, а також запуск нових продуктів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Проблеми роботи в Росії в даний час безпрецедентні, і JTI необхідно деякий час, щоб оцінити довгострокові наслідки ситуації, з якою стикаються всі великі міжнародні інвестори в Росії.

Якщо операційне середовище та геополітична ситуація значно не покращаться, JTI не може виключити можливість призупинення своїх виробничих операцій у країні", – ідеться в повідомленні.

У JTI у Росії п'ять заводів, на яких працюють близько 4 тис співробітників.

JTI – найбільша компанія на тютюновому ринку РФ з часткою, близькою до 40%.

Нагадуємо:

Тютюнові гіганти Philip Morris та British American Tobacco заявили, що не будуть виходити з РФ, але припинять інвестиції, а PM почне скорочувати виробництво.

Британська компанія Imperial Tobacco першою серед великих тютюнових компаній заявила про призупинення всіх продажів та виробництва в Росії.

Тютюнові гіганти продовжують працювати на території Росії і наповнювати податками бюджет держави-агресора.

Чотири транснаціональні тютюнові компанії – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco та Imperial Tobacco – мають у Росії близько 12,5 тис працівників.