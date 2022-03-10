Виробники Milka, Oreo, Snickers та M&M's згортають інвестиції в РФ

Американські виробники продуктів харчування та кормів для тварин Mondelez International та Mars згортають капітальні вкладення та витрати на рекламу в Росії через війну в Україні.

Про це йдеться у листах генеральних директорів компаній.

"Як продовольча компанія ми скорочуємо всі несуттєві види діяльності в Росії. Ми зосередимо нашу діяльність на базових пропозиціях, припинимо всі нові капітальні вкладення та припинимо витрати на рекламу", – йдеться у листі глави Mondelez.

Він зазначає, що компанія продовжуватиме оцінювати ситуацію і вносити коригування за необхідності.

Mondelez International працює у Росії понад 20 років. Володіє трьома заводами у Володимирській та Новгородській областях. Компанії належать такі бренди як Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls та інші.

Чистий прибуток "дочки" Mondelez International в Росії в 2020 році підвищився на 13,2% і становив 6,12 млрд рублів. Всі кошти були спрямовані на дивіденди та інші платежі з розподілу прибутку на користь власників.

Mars з 1991 року інвестувала у російську економіку понад 2 млрд доларів. Зокрема, було збудовано та модернізовано 10 фабрик з виробництва кондитерських виробів та жувальної гумки, кормів для домашніх тварин, соусів для приготування страв.

У портфель брендів Mars входять M&M's, Snickers, Orbit, Twix, Dolmio, а також Whiskas, Royal Canin, Sheba та ін.

Економічна правда