Hugo Boss тимчасово закрив магазини в РФ

Німецький виробник одягу та аксесуарів Hugo Boss AG з 9 березня тимчасово закрив свої магазини в РФ, призупинив усі роздрібні операції та онлайн-продажі.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що на РФ та Україну припало близько 3% продажів за 2021 рік.

Компанія надаватиме всім постраждалим працівникам фінансову та оперативну підтримку та підтримуватиме тісний контакт зі своїми діловими партнерами.

На російському сайті компанії зазначено, що "доставка замовлень до Росії тимчасово не здійснюється".

Нагадаємо, американський бренд спідньої білизни Victoria’s Secret тимчасово зупиняє роботу сайту та зачиняє всі магазини в РФ.

Також зачинили свої двері і люксові бренди – у Росії перестали працювати бутики брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Економічна правда