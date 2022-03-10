Компанія-власниця журналів Cosmopolitan, Harper’s Bazaar та Esquire залишає РФ

Медіагрупа Hearst Magazines, до якої входять журнали Cosmopolitan, Harper’s Bazaar та Esquire, припинила співпрацю з російськими компаніями.

Про це повідомляє профільне видання WWD з посиланням на лист співробітникам.

У листі президентка Hearst Magazines Дебі Чирічелла заявила, що вона повідомила двом своїм партнерам у Росії, Shkulev Media і Fashion Press, про те, що негайно виходить з цих партнерств і передає їм свою частку.

У випадку з Fashion Press – розриває ліцензійні угоди щодо брендів, які їй належать.

Через співпрацю з Shkulev Media компанія видавала Elle Russia, а через партнерство з Fashion Press – Esquire, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping, Cosmopolitan і Men’s Health у Росії.

Компанія вірить, що "наші бренди відіграють важливу роль в інформуванні аудиторії", проте загострення гуманітарної кризи змусило її переоцінити свою роль та відповідальність як глобального бізнесу.

"Ми знаємо, що це рішення вплине на людей, та ми надамо ресурси, аби полегшити цей перехід", – сказала Чірічелла.

Раніше цього тижня Condé Nast, видавець Vogue, GQ та Vanity Fair, припинив свою діяльність у Росії.